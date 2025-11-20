Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, tutte le mosse di Allegri per mettere in scacco l’Inter di Chivu nel derby di domenica

ULTIME MILAN NEWS

Milan, tutte le mosse di Allegri per mettere in scacco l’Inter di Chivu nel derby di domenica

Milan, Allegri studia le mosse per il derby: ecco il piano anti-Inter
La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica un articolo alle probabili mosse per mettere in difficoltà l'Inter di Chivu nel prossimo derby, in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45 a 'San Siro'
Redazione

Il giornale 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica un articolo al derby in programma domenica alle ore 20:45, sottolineando le mosse dell'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Il tecnico, dopo un mese complicato e caratterizzato da diversi infortuni, può finalmente sorridere. Ora Max non ha più l'organico ridotto all'osso come prima dell'ultima sosta. Con i ritorni di Pulisic e Rabiot, il toscano vuole riscattare il brutto pareggio di Parma.

Max si affida alle sicurezze

—  

Come scrive la 'rosea', l'attacco rossonero sarà affidato alla coppia titolare, Rafa Leao e Christian Pulisic. Il portoghese sarà la prima punta del Diavolo, pronto ad allargarsi sulla sua fascia sinistra e a puntare la retroguardia nerazzurra con le sue accelerazioni. Il dieci rossonero non ama giocare spalle alla porta, per questo la squadra deve essere brava a servirlo nelle condizioni migliori possibili per permettergli di incidere.

LEGGI ANCHE

Un ritorno che avrà conseguenze positive in campo sarà quello di Adrien Rabiot. Con il francese in campo, il Milan non ha mai perso (quattro vittorie e un pareggio). Nell'ultimo mese in cui era infortunato, la sua mancanza si è sentita: senza di lui, il Milan ha avuto meno "controllo del match ed equilibrio in mezzo al campo".

L'idea di Allegri contro il pressing nerazzurro

—  

L'Inter di Chivu in questi primi mesi ha dimostrato di avere un'identità chiara: pressare alto per recuperare la palla in zona offensiva, come successo nel primo gol contro la Lazio sul recupero alto di Bastoni. Facendo così anche nella stracittadina, il tecnico nerazzurro spera di portare i rossoneri a giocare molte palle lunghe verso Leao, che non eccelle nel lavoro da '9 puro'.

Per questo motivo, Allegri chiederà ai suoi una circolazione più rapida del pallone e un utilizzo maggiore dei cambi di gioco, per attivare le fasce rossonere. Sia a destra che a sinistra, il Diavolo può mettere in difficoltà gli uomini di Chivu, costretti a retrocedere. In questo modo, il Milan vuole evitare di ripetere la situazione vissuta nella prima mezzora contro la Roma.

La strategia difensiva

—  

Il Milan difficilmente modificherà la propria identità andando a pressare alto per lunghi tratti: sarebbe troppo rischioso, perché aprirebbe spazi enormi alle accelerazioni dell'Inter. Allo stesso tempo, però, Allegri non può concedere ai nerazzurri il totale controllo del gioco. Per questo, nelle fasi di costruzione bassa dell'Inter, quando Calhanoglu si abbasserà, uno dei centrocampisti rossoneri dovrà alzarsi con decisione per limitarlo.

LEGGI ANCHE: Rabiot: "Per Allegri sono un cavallo pazzo. Derby? Si deciderà sui dettagli. E sullo Scudetto dico ..."

La 'Gazzetta' però ricorda che non sarà un Milan da marcature a uomo stile Gasperini: la chiave resterà la compattezza, con ripartenze rapide come arma principale. Sulle fasce servirà un lavoro di sacrificio: Saelemaekers dovrà raddoppiare su Dimarco, mentre i movimenti in avanti di Bastoni e Barella costringeranno anche Fofana e Pulisic a un impegno costante in fase difensiva.

Leggi anche
Verso il Derby, Chivu perde un titolare ma recupera altri due giocatori per il centrocampo
Derby Inter-Milan, la curiosità: per la prima volta dopo 90 anni in uno stadio di proprietà

© RIPRODUZIONE RISERVATA