Le due proprietà, il fondo canadese Brookfield per l'Inter e quello statunitense RedBird per il Milan, come sottolineato dal 'CorSport', saranno socie nella gestione degli ultimi anni di vita del 'Meazza' e, ovviamente, nella realizzazione del nuovo stadio che sorgerà in quell'area lì.
L'iter burocratico verso il nuovo stadio: costi e caratteristiche—
L'obiettivo dei due club è quello di avviare i lavori di costruzione nel 2027, terminarli nel 2031 e disputare in quell'anno lì il primo campionato, in tempo per ospitare gli Europei 2032 a Milano. Successivamente, si procederà alla quasi totale demolizione dell'attuale impianto sportivo.
LEGGI ANCHE: Calciomercato, un nome nuovo come sostituto di Maignan: la qualità che fa impazzire Allegri >>>
Nel quartiere sorgeranno hotel, parcheggi, centri commerciali e le sedi di Inter e Milan. Insomma, domenica sarà il derby numero 245 della storia, ma il primo con lo stadio di proprietà. L'antipasto, insomma, di ciò che accadrà tra 5 anni, quando Inter e Milan condivideranno anche il nuovo stadio da 71.500 posti su due anelli dal costo di 1,2 miliardi di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA