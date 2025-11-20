Il derby di Milano tra Inter e Milan si disputerà, come di consueto, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. Per la prima volta dopo 90 anni, però, l'impianto sportivo non sarà più di proprietà comunale, bensì dei due club della città

