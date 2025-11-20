Pianeta Milan
Derby Inter-Milan, la curiosità: per la prima volta dopo 90 anni in uno stadio di proprietà

Il derby di Milano tra Inter e Milan si disputerà, come di consueto, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. Per la prima volta dopo 90 anni, però, l'impianto sportivo non sarà più di proprietà comunale, bensì dei due club della città
Domenica sera, alle ore 20:45, lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro ospiterà, come di consueto, il derby di Milano tra l'Inter e il Milan. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato, però, come - per la prima volta dopo 90 anni - il teatro della sfida tra nerazzurri e rossoneri non sarà più di proprietà comunale, bensì dei due club della città.

Derby Inter-Milan per la prima volta in un San Siro di proprietà dei due club

Milan e Inter, infatti, hanno investito 197 milioni di euro per acquistare la 'Grande Funzione Urbana San Siro', comprendente la proprietà dello stadio 'Meazza' e delle aree circostanti, in un iter lungo e faticoso terminato, ufficialmente, lo scorso 5 novembre con le firme sui contratti.

Le due proprietà, il fondo canadese Brookfield per l'Inter e quello statunitense RedBird per il Milan, come sottolineato dal 'CorSport', saranno socie nella gestione degli ultimi anni di vita del 'Meazza' e, ovviamente, nella realizzazione del nuovo stadio che sorgerà in quell'area lì.

L'iter burocratico verso il nuovo stadio: costi e caratteristiche

L'obiettivo dei due club è quello di avviare i lavori di costruzione nel 2027, terminarli nel 2031 e disputare in quell'anno lì il primo campionato, in tempo per ospitare gli Europei 2032 a Milano. Successivamente, si procederà alla quasi totale demolizione dell'attuale impianto sportivo.

Nel quartiere sorgeranno hotel, parcheggi, centri commerciali e le sedi di Inter e Milan. Insomma, domenica sarà il derby numero 245 della storia, ma il primo con lo stadio di proprietà. L'antipasto, insomma, di ciò che accadrà tra 5 anni, quando Inter e Milan condivideranno anche il nuovo stadio da 71.500 posti su due anelli dal costo di 1,2 miliardi di euro.

