In previsione del derby, confermate le buone notizie per Adrien Rabiot: il centrocampista francese si allena in gruppo, senza forzare, come normale gestione dopo un mese di stop per la lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro. È comunque recuperato e Allegri conta di schierarlo titolare nella stracittadina: se l'ex Juventus e Olympique Marsiglia avvertirà sensazioni positive, così sarà.

Dubbio per Allegri sulla fascia sinistra: chi giocherà? — L'unico indisponibile, nelle fila del Milan, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, sarà pertanto Santiago Giménez. L’attaccante messicano ieri ha svolto esercizi di potenziamento sulla sabbia e dunque è complicato pensare che possa essere anche solo in panchina nel derby della Madonnina. L’obiettivo è farlo tornare al top e permettergli di superare il dolore alla caviglia.

Per quanto concerne, poi, la formazione titolare, una certezza e un dubbio: la certezza è che in attacco Leão giocherà in coppia con Christian Pulisic; il dubbio, invece, per Allegri riguarda il ruolo di 'quinto' a sinistra del 3-5-2, dove è aperto il ballottaggio tra Bartesaghi e Pervis Estupiñán.