Milan, Giménez ci sarà o no nel derby? La situazione del ‘Bebote’ e la sensazione diffusa

Il Milan verso il derby contro l'Inter: Rabiot recuperato. La situazione di Giménez
Domenica sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, il derby tra Inter e Milan: Adrien Rabiot sarà a disposizione di Massimiliano Allegri. Santiago Giménez ancora a rischio. Ecco le ultime news sulla stracittadina
Mancano pochi giorni, ormai, al derby di Milano tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri, fissato, come da calendario, per domenica 23 novembre alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e valido per la 12^ giornata della Serie A 2025-2026.

Derby Inter-Milan, le ultime da Milanello: Giménez quasi out

Il Milan di Allegri, ieri, ha svolto una doppia seduta di allenamento. Rientrati dagli impegni con le Nazionali anche Luka Modrić, Rafael Leão, Strahinja Pavlović, David Odogu e Christopher Nkunku. Oggi toccherà ad Alexis Saelemaekers, Koni De Winter, Davide Bartesaghi e Zachary Athekame.

In previsione del derby, confermate le buone notizie per Adrien Rabiot: il centrocampista francese si allena in gruppo, senza forzare, come normale gestione dopo un mese di stop per la lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro. È comunque recuperato e Allegri conta di schierarlo titolare nella stracittadina: se l'ex Juventus e Olympique Marsiglia avvertirà sensazioni positive, così sarà.

Dubbio per Allegri sulla fascia sinistra: chi giocherà?

L'unico indisponibile, nelle fila del Milan, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, sarà pertanto Santiago Giménez. L’attaccante messicano ieri ha svolto esercizi di potenziamento sulla sabbia e dunque è complicato pensare che possa essere anche solo in panchina nel derby della Madonnina. L’obiettivo è farlo tornare al top e permettergli di superare il dolore alla caviglia.

Per quanto concerne, poi, la formazione titolare, una certezza e un dubbio: la certezza è che in attacco Leão giocherà in coppia con Christian Pulisic; il dubbio, invece, per Allegri riguarda il ruolo di 'quinto' a sinistra del 3-5-2, dove è aperto il ballottaggio tra Bartesaghi e Pervis Estupiñán.

