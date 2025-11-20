Pianeta Milan
Milan, Bartesaghi: "Derby dall'inizio? Un sogno. Modric? Parliamo, ci aiuta. Un esempio. Su Theo …"

Milan, Bartesaghi: 'Giocare il derby dall'inizio? Un sogno. Modric, mentalità e carattere'
Davide Bartesaghi, difensore del Milan classe 2005, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Argomento derby, certo, ma non soltanto, nelle parole del numero 33 rossonero. Leggine qui un estratto
Davide Bartesaghi, difensore del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, uno stralcio delle sue dichiarazioni più interessanti (LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE).

Milan, Bartesaghi: "Milanista da quando ero bambino, con papà Daniele"

Sul derby Inter-Milan di domenica sera a 'San Siro': «Ne ho giocati tanti con le giovanili. E l’anno scorso sono pure entrato nel finale della semifinale di Coppa Italia, sul 3-0 per noi».

Sulla possibilità che giochi dall'inizio: «È sempre un piacere. Anzi, direi un sogno fin da quando sono piccolo. Perché sono milanista da quando ero bambino e anche mio papà Daniele è milanista. Sono a disposizione del mister e dei compagni».

"Modrić non è l'unico campione che abbiamo. Theo Hernández ..."

Su Luka Modrić: «È un grande campione e non è l’unico che abbiamo in squadra. Ci parliamo, ci aiuta: bisogna sempre prendere esempio da lui, sia per la mentalità sia per il carattere che ci mette in ogni partita».

Su Theo Hernández, da sempre definito come suo modello, che ora ha lasciato il Milan: «Theo non c’è più ma sta continuando a giocare! Se lo seguo anche in Arabia? Certo, a volte riesco a guardare qualche spezzone, magari dei gol che ha segnato, oppure gli highlights delle partite o altri video. Se devo pensare al campionato italiano, invece, mi soffermo più su Spinazzola. Però sto cominciando a pensare di avere uno status solo mio, sto lavorando per questo. Per essere Bartesaghi».

