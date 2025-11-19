Inter-Milan è ormai alle porte. Domenica 23 novembre alle ore 20:45 andrà in scena a San Siro l'ennesimo Derby della Madonnina. A parlarne è stato Fulvio Collovati , ex calciatore di Milan ed Inter , in un'intervista esclusiva rilasciata ai nostri microfoni. L'ex calciatore rossonero ha voluto raccontare i rimi derby fatti con la maglia dell'Inter, rivelando anche un aneddoto legato ai Mondiali dell'82. Ecco, di seguito, le sue parole:

I primi derby con la maglia dell'Inter: strani? " I primi sì. Nell'ambientamento mi aiutarono molto i compagni di Nazionale. Anche perché io andai al Mondiale in Spagna da milanista e tornai da interista. All'epoca c'erano regole diverse: non poteva esserci mercato durante il Mondiale. Partii per Alassio in ritiro con gli Azzurri da milanista, ma con un pre-accordo verbale con la Fiorentina. Mazzola mi convinse ad andare all’Inter. Mi disse che avrebbe chiamato lui Farina, che ci avrebbe pensato lui. Io non avevo procuratore. Prima di partire per Vigo firmai il contratto con l'Inter. In Nazionale c'erano Oriali, Bordon, Altobelli, Marini ecc: sei interisti. Il problema forse sono stati i primi derby, tra striscioni contro e volgarità. Ma purtroppo fa parte del gioco. Non c'erano i social, ma gli haters: la gente si sfogava con gli striscioni e con le lettere minacciose".