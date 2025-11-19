Al Women at the Top, organizzato da Il Sole 24 Ore collaborando con il Financial Times e Sky TG24, Nadine Sorelli, giovane difensore del Milan Femminile, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni. Durante la chiacchierata, la calciatrice rossonera ha parlato del suo percorso professionale e del sostengo avuto dalla sua famiglia. Sorelli ha fatto riferimento al tempo del Liceo, riferendo che non era facile portare avanti studio e attività sportiva. Ecco, di seguito, le sue parole.
Milan Femminile, Sorelli: “Fortunata perché ho avuto il sostegno della mia famiglia”
“Mi reputo una persona fortunata perché ho sempre avuto il sostegno della mia famiglia nel mio percorso professionale. Molte mie amiche non hanno avuto la mia stessa fortuna. Ho cercato di portare avanti le mie passioni senza precludermi niente anche in ambito scolastico. Quando andavo al Liceo non nascondo che è stato facile conciliare l’attività sportiva allo studio, mentre con l’Università adesso va molto meglio. Consiglierei ad una bambina di fare il mio stesso percorso, senza ombra di dubbio” .
