Mussa sicuro: 'Milan peggior avversario per l'Inter di Chivu. Ecco perché ...'

Il derby di Milano invece può dare indicazioni in ottica scudetto? "Di sicuro per l'Inter i rossoneri sono un avversario difficilissimo per un motivo: Il Milan gioca in contropiede, mentre l'Inter soffre proprio nel concedere spazi. Chivu dovrà prepararla fisicamente e mentalmente ad un livello differente. È vero che gli scudetti non si vincono solo negli scontri diretti, ma l'autostima si guadagna vincendo questo tipo di partite".

Quale può essere l'arma giusta per Chivu? "Una cosa che l'Inter ha migliorato di sicuro è la riaggressione immediata, in questo momento lo stanno facendo molto bene. Il rischio è che se il Milan dovesse riuscire a saltare la prima pressione potrebbe poi creare qualcosa in campo aperto. Bisogna però dire che l'Inter è migliorata in alcune zone; per esempio la differenza tra Pavard e Akanji sulla destra è che il francese spesso si faceva trovare mal posizionato, mentre lo svizzero è più attento. Non dovranno farsi trovare troppo sbilanciati in avanti.

Ciò che è certo è che i nerazzurri da anni hanno un valore più alto degli altri, ma quando giochi per essere competitivo per tutto c'è il rischio che si possa non vincere. Se si fosse concentrata solo sul campionato, come hanno fatto altre squadre, probabilmente avrebbe vinto. Io però ho apprezzato il vedere un'italiana eliminare il Barcellona e raggiungere la finale di Champions".

Pensi che in futuro Conte possa tornare alla Juventus? "Nel calcio le abbiamo viste tutte, quindi dire no a prescindere è impossibile, però non so se Conte accetterebbe un progetto in cui non c'è grande disponibilità economica. La vedo complicata".