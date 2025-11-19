Milan, Collovati sul derby: 'Mi aspetto equilibrio e molta tattica ...'

Pianeta Milan
Derby, Collovati: “Mi aspetto una partita tattica. Giocatori come Modric e Calhanoglu possono determinarla”

Collovati, doppio ex di Milan e Inter, presenta il derby atteso di domenica: si aspetta una sfida equilibrata, tattica e decisa dalle giocate dei campioni. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo
Il derby della Madonnina si avvicina e la città inizia a vibrare per uno degli appuntamenti più intensi e seguiti della stagione. A introdurre il clima della sfida è Fulvio Collovati, classe 1957, che avendo indossato sia il rossonero che il nerazzurro ha raccontato in esclusiva le sue sensazioni ai microfoni di 'PianetaMilan.it'.

Derby, ecco cosa si aspetta Collovati da Inter e Milan

Il prossimo derby tra Inter e Milan è molto vicino. La stracittadina milanese è in programma domenica 23 novembre, alle ore 20:45 allo stadio 'San Siro' e a proposito della sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A, l'ex difensore di Milan e Inter Fulvio Collovati ha rivelato che si aspetta un derby ricco di equilibrio, in cui le giocate dei campioni possono regalare i tre punti a una delle due squadre.

Che derby si aspetta domenica sera a San Siro? "Molto equilibrio. Molto tattico. Un derby di attesa. Si parla del 'corto muso' e dell'attendismo di Allegri. E gli altri? L'Inter è una squadra che con tre passaggi riparte sugli esterni. Sono due squadre che attendono e ripartono. Mi aspetto una partita a scacchi. Sarà tattica, è fuori discussione. Con due allenatori così dubito fortemente che si scopriranno molto. Poi i giocatori singoli possono essere determinanti, Modric da una parte e Calhanoglu dall'altra. Milan e Inter hanno un centrocampo da favola".

