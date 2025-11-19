Milan, Collovati sul derby: 'Mi aspetto equilibrio e molta tattica ...'

Che derby si aspetta domenica sera a San Siro? "Molto equilibrio. Molto tattico. Un derby di attesa. Si parla del 'corto muso' e dell'attendismo di Allegri. E gli altri? L'Inter è una squadra che con tre passaggi riparte sugli esterni. Sono due squadre che attendono e ripartono. Mi aspetto una partita a scacchi. Sarà tattica, è fuori discussione. Con due allenatori così dubito fortemente che si scopriranno molto. Poi i giocatori singoli possono essere determinanti, Modric da una parte e Calhanoglu dall'altra. Milan e Inter hanno un centrocampo da favola".