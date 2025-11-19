Il derby della Madonnina si avvicina e l'attesa cresce sempre di più. Una delle partite più sentite dell'intera Serie A, una delle più aspettate e una delle più viste. A parlare di questo match è stato Fulvio Collovati , ex di Milan ed Inter, classe 1957 , ai microfoni di 'PianetaMilan.it'. Tra le sue dichiarazioni spiccano anche alcuni aneddoti, tra cui quello legato ad Altobelli, all'epoca suo avversario. Ecco, di seguito, le sue parole:

Un aneddoto legato al derby: "Ne ho vissuti tanti. In uno marcavo il mio amico Altobelli, vincemmo 2-1. Gli feci un fallo a centrocampo neanche eccessivo. Lui ebbe una reazione, mi diede una gomitata. Non forte, ma il gesto lo fece. Io esagerai un pochino e l'arbitro Michelotti lo mandò fuori. Poi me lo ritrovai compagno di squadra nell'Inter e quell'episodio me lo ha rinfacciato tutta la vita. Non dormivi la notte precedente sapendo di dover marcare uno come lui".