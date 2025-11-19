Il derby della Madonnina si avvicina e l'attesa cresce sempre di più. Una delle partite più sentite dell'intera Serie A, una delle più aspettate e una delle più viste. A parlare di questo match è stato Fulvio Collovati, ex di Milan ed Inter, classe 1957, ai microfoni di 'PianetaMilan.it'. Tra le sue dichiarazioni spiccano anche alcuni aneddoti, tra cui quello legato ad Altobelli, all'epoca suo avversario. Ecco, di seguito, le sue parole:
Un aneddoto legato al derby: "Ne ho vissuti tanti. In uno marcavo il mio amico Altobelli, vincemmo 2-1. Gli feci un fallo a centrocampo neanche eccessivo. Lui ebbe una reazione, mi diede una gomitata. Non forte, ma il gesto lo fece. Io esagerai un pochino e l'arbitro Michelotti lo mandò fuori. Poi me lo ritrovai compagno di squadra nell'Inter e quell'episodio me lo ha rinfacciato tutta la vita. Non dormivi la notte precedente sapendo di dover marcare uno come lui".
