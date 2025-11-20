Per proseguire, in terza fascia, ecco Irlanda, Albania, Bosnia e Kosovo e, per finire, in quarta fascia, troviamo Svezia, Romania, Macedonia del Nord e Irlanda del Nord. Proprio una di queste quattro sarà abbinata agli Azzurri nel sorteggio odierno. Curiosità: la Svezia ci eliminò nel 2017, privandoci del successivo Mondiale in Russia nel 2018, mentre la Macedonia del Nord fece lo stesso, nei playoff2022, con la nostra Nazionale costretta a saltare anche la kermesse iridata in Qatar.
Nel caso in cui gli Azzurri superassero il primo scoglio in semifinale, in finale, poi, come da tabellone, se la vedrebbero con una squadra di seconda o terza fascia. Il sorteggio odierno sarà visibile in diretta tv su 'RaiSport' e 'Sky Sport'.
