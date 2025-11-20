Per proseguire, in terza fascia, ecco Irlanda, Albania, Bosnia e Kosovo e, per finire, in quarta fascia, troviamo Svezia, Romania, Macedonia del Nord e Irlanda del Nord. Proprio una di queste quattro sarà abbinata agli Azzurri nel sorteggio odierno. Curiosità: la Svezia ci eliminò nel 2017, privandoci del successivo Mondiale in Russia nel 2018, mentre la Macedonia del Nord fece lo stesso, nei playoff2022, con la nostra Nazionale costretta a saltare anche la kermesse iridata in Qatar.