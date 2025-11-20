Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Mondiali 2026, oggi il sorteggio dei playoff: le quattro possibili rivali dell’Italia

NAZIONALE

Mondiali 2026, oggi il sorteggio dei playoff: le quattro possibili rivali dell’Italia

Mondiali 2026, oggi il sorteggio dei playoff: le quattro possibili rivali dell'Italia
L'Italia del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso conoscerà oggi, dopo il sorteggio di Zurigo (Svizzera), la prima avversaria nei playoff verso la strada per i Mondiali 2026. Quattro le possibili avversarie degli Azzurri, inseriti in prima fascia
Daniele Triolo Redattore 

Oggi pomeriggio, alle ore 13:30, a Zurigo (Svizzera) ci sarà il sorteggio delle semifinali e delle finali dei playoff della zona europea per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Sedici squadre in corsa per quattro posti: le semifinali si giocheranno il 26 marzo 2026 e le finali il 31 marzo 2026, in gara secca, con le partite che inizieranno alle ore 18:00 o alle ore 21:00.

Sorteggio playoff Mondiali 2026, chi affronterà l'Italia?

—  

L'Italia del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso, interessata dal sorteggio playoff per i Mondiali 2026, è stata inserita tra le squadre della prima fascia, con Danimarca, Turchia e Ucraina. In seconda fascia, invece, troviamo Polonia, Galles, Repubblica Ceca e Slovacchia.

LEGGI ANCHE

Per proseguire, in terza fascia, ecco Irlanda, Albania, Bosnia e Kosovo e, per finire, in quarta fascia, troviamo Svezia, Romania, Macedonia del Nord e Irlanda del Nord. Proprio una di queste quattro sarà abbinata agli Azzurri nel sorteggio odierno. Curiosità: la Svezia ci eliminò nel 2017, privandoci del successivo Mondiale in Russia nel 2018, mentre la Macedonia del Nord fece lo stesso, nei playoff2022, con la nostra Nazionale costretta a saltare anche la kermesse iridata in Qatar.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, un nome nuovo come sostituto di Maignan: la qualità che fa impazzire Allegri >>>

Nel caso in cui gli Azzurri superassero il primo scoglio in semifinale, in finale, poi, come da tabellone, se la vedrebbero con una squadra di seconda o terza fascia. Il sorteggio odierno sarà visibile in diretta tv su 'RaiSport' e 'Sky Sport'.

Leggi anche
Derby, Calhanoglu e Modric i cervelli di Inter e Milan: chi avrà la supremazia a centrocampo?
Prima pagina Tuttosport: “Per rinnovare Yildiz vuole una grande Juventus: ambizioni più...

© RIPRODUZIONE RISERVATA