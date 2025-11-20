Inter, Chivu perde un titolare per il derby, ma recupera due centrocampisti

'La Gazzetta dello Sport' aggiorna sulla situazione infortuni dell'Inter: Dumfries è out per il derby, mentre Zielinski ha smaltito l'affaticamento ed è pronto. Buone notizie anche da Mkhitaryan, vicino al rientro dopo il problema muscolare

Le condizioni di Dumfries, Zielinski e Mkhitaryan

Un titolare che sicuramente non giocherà la stracittadina milanese è Denzel Dumfries. L'esterno olandese, fermato da una distorsione alla caviglia rimediata contro la Lazio prima della sosta, è rientrato dalla Nazionale in condizioni peggiori rispetto a quelle con cui era partito. Come scrive la 'rosea' servirebbe un vero e proprio miracolo per rivederlo in campo già nel derby. L'obiettivo realistico, al momento, è quello di restituirlo a Chivu entro la fine della settimana, così da sperare almeno in una convocazione per la delicatissima trasferta di Champions a Madrid.