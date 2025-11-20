Inter, Chivu perde un titolare per il derby, ma recupera due centrocampisti

Chi sorride, invece, è Piotr Zielinski. Il centrocampista, reduce da un leggero affaticamento dopo il gol decisivo con la Polonia a Malta, si è allenato regolarmente ieri alla Pinetina. Dopo il ritorno in gruppo, è molto probabile che possa essere lui il prescelto per completare il centrocampo interista con Calhanoglu e Barella nel derby.
Segnali incoraggianti arrivano anche da Henrikh Mkhitaryan: l'armeno ha quasi terminato il percorso di riabilitazione dopo il problema muscolare accusato a Napoli. Tra la stracittadina e i giorni immediatamente successivi tornerà ad allenarsi a pieno regime. Secondo il quotidiano, potrebbe già rientrare nell'elenco dei convocati per la sfida di Pisa del 30 novembre. Un recupero prezioso per Chivu, che riavrà una pedina fondamentale per le rotazioni del centrocampo.
