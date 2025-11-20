Pianeta Milan
Inter, Chivu perde un titolare per il derby, ma recupera due centrocampisti
'La Gazzetta dello Sport' aggiorna sulla situazione infortuni dell'Inter: Dumfries è out per il derby, mentre Zielinski ha smaltito l'affaticamento ed è pronto. Buone notizie anche da Mkhitaryan, vicino al rientro dopo il problema muscolare
Il quotidiano 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto della situazione sugli infortuni in casa Inter in vista del derby, in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45, allo stadio di 'San Siro'.

Le condizioni di Dumfries, Zielinski e Mkhitaryan

Un titolare che sicuramente non giocherà la stracittadina milanese è Denzel Dumfries. L'esterno olandese, fermato da una distorsione alla caviglia rimediata contro la Lazio prima della sosta, è rientrato dalla Nazionale in condizioni peggiori rispetto a quelle con cui era partito. Come scrive la 'rosea' servirebbe un vero e proprio miracolo per rivederlo in campo già nel derby. L'obiettivo realistico, al momento, è quello di restituirlo a Chivu entro la fine della settimana, così da sperare almeno in una convocazione per la delicatissima trasferta di Champions a Madrid.

Chi sorride, invece, è Piotr Zielinski. Il centrocampista, reduce da un leggero affaticamento dopo il gol decisivo con la Polonia a Malta, si è allenato regolarmente ieri alla Pinetina. Dopo il ritorno in gruppo, è molto probabile che possa essere lui il prescelto per completare il centrocampo interista con Calhanoglu e Barella nel derby.

Segnali incoraggianti arrivano anche da Henrikh Mkhitaryan: l'armeno ha quasi terminato il percorso di riabilitazione dopo il problema muscolare accusato a Napoli. Tra la stracittadina e i giorni immediatamente successivi tornerà ad allenarsi a pieno regime. Secondo il quotidiano, potrebbe già rientrare nell'elenco dei convocati per la sfida di Pisa del 30 novembre. Un recupero prezioso per Chivu, che riavrà una pedina fondamentale per le rotazioni del centrocampo.

