LEGGI ANCHE: Milan, Scaroni: “Derby, nuovo stadio, San Siro, RedBird e riforme nel calcio: vi dico tutto” >>>
"Penso che a Milano non si rendano ancora conto di quanto siano fortunati ad aver portato Luka nel loro club, perché è qualcosa di unico, speciale, avere un giocatore così nello spogliatoio e in campo. È incredibile come giochi alla sua età. E personalmente credo che Luka possa giocare ancora per qualche anno", ha concluso Rakitic su Modric. E i tifosi del Milan non possono far altro che gongolare al suono di queste parole.
© RIPRODUZIONE RISERVATA