Ivan Rakitic , ex centrocampista - tra le altre - di Schalke 04 , Siviglia e Barcellona , ha giocato nella Nazionale della Croazia con Luka Modric , fuoriclasse del Milan e ne ha parlato così in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'Flashscore'.

Milan, senti Rakitic: "Modric? Da amare per il modo in cui vive il calcio e lo interpreta"

"Ho un rapporto speciale con Luka. Abbiamo iniziato entrambi in Nazionale da giovani, e lui è ancora lì. È una persona incredibile, oltre che un grande giocatore. Penso che non importi se sei tifoso del Real Madrid, del Milan, della Croazia o di qualsiasi altra squadra; bisogna semplicemente amare Luka, perché il modo in cui vive il calcio e come lo interpreta è davvero ammirevole".