Rakitic: “Modric? Persona incredibile. A Milano non si rendono ancora conto di quanto siano fortunati”

Ivan Rakitic, ex compagno di Luka Modric - centrocampista del Milan - nella Nazionale della Croazia ne ha parlato in questi termini in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'Flashscore'. Il commento dell'ex Barcellona e Siviglia sul 'Maestro'
Ivan Rakitic, ex centrocampista - tra le altre - di Schalke 04, Siviglia e Barcellona, ha giocato nella Nazionale della Croazia con Luka Modric, fuoriclasse del Milan e ne ha parlato così in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'Flashscore'.

Milan, senti Rakitic: "Modric? Da amare per il modo in cui vive il calcio e lo interpreta"

"Ho un rapporto speciale con Luka. Abbiamo iniziato entrambi in Nazionale da giovani, e lui è ancora lì. È una persona incredibile, oltre che un grande giocatore. Penso che non importi se sei tifoso del Real Madrid, del Milan, della Croazia o di qualsiasi altra squadra; bisogna semplicemente amare Luka, perché il modo in cui vive il calcio e come lo interpreta è davvero ammirevole".

"Penso che a Milano non si rendano ancora conto di quanto siano fortunati ad aver portato Luka nel loro club, perché è qualcosa di unico, speciale, avere un giocatore così nello spogliatoio e in campo. È incredibile come giochi alla sua età. E personalmente credo che Luka possa giocare ancora per qualche anno", ha concluso Rakitic su Modric. E i tifosi del Milan non possono far altro che gongolare al suono di queste parole.

