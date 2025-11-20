Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Rabiot: “Scudetto? Abbiamo una squadra forte e un bel gruppo. Ma è ancora lunga”

INTERVISTE

Milan, Rabiot: “Scudetto? Abbiamo una squadra forte e un bel gruppo. Ma è ancora lunga”

Milan, Rabiot: 'Scudetto? Abbiamo una squadra forte e un bel gruppo. Ma è ancora lunga'
Adrien Rabiot, centrocampista francese del Milan, ha parlato a 'DAZN' delle chance di Scudetto del Diavolo di Massimiliano Allegri in questa stagione. Dalle sue dichiarazioni traspare la convinzione del potercela fare e l'umiltà del dover lavorare
Daniele Triolo Redattore 

Dopo un'assenza di un mese e mezzo per via di una lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro, il centrocampista francese Adrien Rabiot, classe 1995, si appresta a tornare in campo con la maglia del Milan. L'ultima volta è stata lo scorso 5 ottobre, in occasione di Juventus-Milan 0-0 all'Allianz Stadium. E domenica sera, a 'San Siro', Rabiot rientrerà in tempo per il derby della Madonnina contro l'Inter.

Milan, Rabiot: "Già la Supercoppa è un nostro obiettivo. E a febbraio ..."

—  

Si tratta di una partita molto importante, con il Diavolo secondo in classifica, a quota 22 punti, pari merito con il Napoli e distante soltanto due lunghezze dalla coppia di testa, formata da Roma e proprio Inter, con 24. Un derby di Milano, dunque, che potrà dire tanto sulle chance di Scudetto dei rossoneri di Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Scaroni: “Derby, nuovo stadio, San Siro, RedBird e riforme nel calcio: vi dico tutto” >>>

Ma cosa pensa Rabiot sulla possibilità che il Milan vinca lo Scudetto già in questa stagione? Ecco le parole a 'DAZN' dell'ex PSG, Juventus e Olympique Marsiglia. “Abbiamo una squadra forte. Con la mia mentalità cerco di spingere tutti i miei compagni a dare il massimo, siamo un bel gruppo. L'importante è rimanere vicini al primo posto, ma è ancora lunga. Ci sono tante partite tra novembre e dicembre, compresa la Supercoppa che è un nostro obiettivo. Già a febbraio avremo una piccola stima di dove potremo arrivare”.

Leggi anche
Scaroni: “Derby di Milano speciale. Quando avremo lo stadio più bello del mondo nessuno...
Derby Inter-Milan, Marotta: “Sana rivalità. Prima a volta a San Siro da comproprietari:...

© RIPRODUZIONE RISERVATA