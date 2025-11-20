Ma cosa pensa Rabiot sulla possibilità che il Milan vinca lo Scudetto già in questa stagione? Ecco le parole a 'DAZN' dell'ex PSG, Juventus e Olympique Marsiglia. “Abbiamo una squadra forte. Con la mia mentalità cerco di spingere tutti i miei compagni a dare il massimo, siamo un bel gruppo. L'importante è rimanere vicini al primo posto, ma è ancora lunga. Ci sono tante partite tra novembre e dicembre, compresa la Supercoppa che è un nostro obiettivo. Già a febbraio avremo una piccola stima di dove potremo arrivare”.