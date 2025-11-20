Giuseppe Marotta, Presidente dell'Inter, ha parlato del derby di domenica sera (ore 20:45) contro il Milan a San Siro. Il primo nello stadio 'Giuseppe Meazza' divenuto di proprietà dei nerazzurri e dei rossoneri ufficialmente lo scorso 5 novembre

Sul primo derby che Inter e Milan giocheranno a San Siro da club comproprietari dello stadio 'Meazza': "La prima volta che entriamo a San Siro, in un derby, da comproprietari. Un significato epocale, ha tracciato un solco epocale per il futuro. Grande rispetto per i valori e le emozioni che San Siro ha contenuto negli anni passati".