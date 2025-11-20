Pianeta Milan
Derby Inter-Milan, Marotta: “Sana rivalità. Prima a volta a San Siro da comproprietari: epocale”

Derby Inter-Milan, Marotta: 'Sana rivalità. Prima a volta a San Siro da comproprietari: epocale'
Giuseppe Marotta, Presidente dell'Inter, ha parlato del derby di Milano di domenica sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro contro il Milan, in occasione dello 'Sport Industry Talk' di RCS. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul derby Inter-Milan: "Siamo antagonisti nei 90' classici ma c'è una sana rivalità".

Sul primo derby che Inter e Milan giocheranno a San Siro da club comproprietari dello stadio 'Meazza': "La prima volta che entriamo a San Siro, in un derby, da comproprietari. Un significato epocale, ha tracciato un solco epocale per il futuro. Grande rispetto per i valori e le emozioni che San Siro ha contenuto negli anni passati".

Sulla Nazionale Italiana: "Questo è un momento in cui dobbiamo stare uniti. Ci sarebbe un beneficio per il movimento, per le nostre famiglie. Poi sarà il momento della critica e l'autocritica, non solo per la componente federale ma per tutto il movimento".

