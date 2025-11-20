Davide Bartesaghi, difensore del Milan, ha parlato di Luka Modric e Theo Hernández in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le affermazioni sul 40enne fuoriclasse croato e sull'ex terzino

Daniele Triolo Redattore 20 novembre 2025 (modifica il 20 novembre 2025 | 13:16)

Davide Bartesaghi, classe 2005, difensore cresciuto nelle giovanili del Milan e ormai da tre stagioni stabilmente nel giro della Prima Squadra, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola di Luka Modric, suo attuale compagno di squadra in rossonero e di Theo Hernández, con cui ha condiviso lo spogliatoio fino alla passata stagione.