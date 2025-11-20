Pianeta Milan
Davide Bartesaghi, difensore del Milan, ha parlato di Luka Modric e Theo Hernández in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le affermazioni sul 40enne fuoriclasse croato e sull'ex terzino
Davide Bartesaghi, classe 2005, difensore cresciuto nelle giovanili del Milan e ormai da tre stagioni stabilmente nel giro della Prima Squadra, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola di Luka Modric, suo attuale compagno di squadra in rossonero e di Theo Hernández, con cui ha condiviso lo spogliatoio fino alla passata stagione.

Su Modric, giunto in estate svincolato con un palmarès da fuoriclasse in 13 stagioni al Real Madrid, Bartesaghi ha detto: «È un grande campione e non è l’unico che abbiamo in squadra. Ci parliamo, ci aiuta: bisogna sempre prendere esempio da lui, sia per la mentalità sia per il carattere che ci mette in ogni partita».

Su Theo Hernández, da sempre definito come suo modello, che ora ha lasciato il Milan, Bartesaghi ha chiosato: «Theo non c’è più ma sta continuando a giocare! Se lo seguo anche in Arabia? Certo, a volte riesco a guardare qualche spezzone, magari dei gol che ha segnato, oppure gli highlights delle partite o altri video. Se devo pensare al campionato italiano, invece, mi soffermo più su Spinazzola. Però sto cominciando a pensare di avere uno status solo mio, sto lavorando per questo. Per essere Bartesaghi».

