Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Rabiot: “Contento di aver ritrovato Allegri: ti entra nella testa”. Poi la battuta sull’ippica

INTERVISTE

Milan, Rabiot: “Contento di aver ritrovato Allegri: ti entra nella testa”. Poi la battuta sull’ippica

Milan, Rabiot: “Contento di aver ritrovato Allegri: ti entra nella testa”. Poi la battuta sull’ippica - immagine 1
Adrien Rabiot, centrocampista francese del Milan classe 1995, ha parlato del suo rapporto con Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri che già lo aveva allenato qualche stagione fa nella Juventus, in un'intervista in esclusiva di oggi a 'DAZN'
Daniele Triolo Redattore 

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è assente dallo scorso 5 ottobre, quando scese in campo in Juventus-Milan 0-0 all'Allianz Stadium. Da lì, convocazione in Nazionale, partita contro l'Azerbaigian, gol con la Francia ma soprattutto infortunio: una lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro che lo ha tenuto fuori causa per quasi un mese e mezzo.

Milan, Rabiot su Allegri: "Mi piace essere con le persone giuste"

—  

Rabiot, adesso, è deputato a tornare titolare nel derby Inter-Milan di domenica 23 novembre alle ore 20:45 a 'San Siro'. Almeno, queste sarebbero le intenzioni di Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, con cui Rabiot ha uno splendido rapporto, iniziato già qualche anno fa nella comune militanza alla Juventus.

LEGGI ANCHE

"Con il mister mi sono sempre trovato bene. Sono molto contento di averlo ritrovato, mi piace essere con le persone giuste. Il Milan è un club straordinario, con tanta storia e sarebbe bello vincere qui. Penso di essere al posto giusto per fare quello che amo di più e per continuare a migliorare. Allegri è fantastico, è sempre positivo e sa comunicare con tutti. In campo mi piace la sua “rabbia”, la determinazione, la voglia di vincere", ha detto l'ex PSG, Juve e Olympique Marsiglia oggi a 'DAZN'.

LEGGI ANCHE: Le dichiarazioni integrali di Rabiot a 'DAZN' >>>

"Mi ritrovo sempre nei suoi discorsi, trova sempre le parole giuste, anche quando a fine partita non abbiamo giocato bene. La sua personalità ti entra in testa e questo gruppo di calciatori giovani fa molto bene. Per il mister sono un “cavallo pazzo”: sono un giocatore che dà sempre tutto, che va avanti e indietro. A lui piacciono i cavalli e penso gli piaccia il paragone con l'ippica”, ha chiosato Rabiot su Allegri.

Leggi anche
Bartesaghi: “Derby dall’inizio? Un sogno. Sono milanista da bambino, come papà”
Milan, Rabiot: “Mi manca il campo. Più tempo per recuperare per un motivo. Se ci sono,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA