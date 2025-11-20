Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Rabiot: “Mi manca il campo. Più tempo per recuperare per un motivo. Se ci sono, siamo più forti”

INTERVISTE

Milan, Rabiot: “Mi manca il campo. Più tempo per recuperare per un motivo. Se ci sono, siamo più forti”

Milan, Rabiot: 'Mi manca il campo. Più tempo per recuperare per un motivo. Se ci sono, siamo più forti'
Adrien Rabiot, centrocampista francese del Milan, tornerà in campo domenica sera nel derby di Milano contro l'Inter a 44 giorni di distanza dall'ultima partita ufficiale, disputata con la maglia della sua Nazionale contro l'Azerbaigian
Daniele Triolo Redattore 

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha giocato la sua ultima partita ufficiale, in maglia rossonera il 5 ottobre, in occasione di Juventus-Milan 0-0 all'Allianz Stadium. Quindi, la chiamata in Nazionale, il gol nel 3-0 con cui la Francia, il 10 ottobre, ha sconfitto in casa l'Azerbaigian e l'infortunio.

Milan, Rabiot: "Muscolarmente e a livello mentale sto bene. Ma con il polpaccio ..."

—  

Una lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro che ha messo fuori causa l'ex giocatore di PSG, Juventus e Olympique Marsiglia per tutto questo tempo. Ora Rabiot è perfettamente guarito, ha recuperato e si sta allenando in gruppo con il Diavolo. Il tecnico Massimiliano Allegri conta di mandarlo in campo, da titolare, nel derby Inter-Milan, in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45 a 'San Siro'. Giocherà, così, una partita ufficiale 44 giorni dopo l'ultima.

LEGGI ANCHE

Ma lui, Rabiot, come si sente? Ne ha parlato oggi il numero 12 rossonero, in un'intervista concessa a 'DAZN'. “Sto bene, in queste settimane ho lavorato in palestra e fuori. Mi manca solo il campo! Muscolarmente e a livello mentale sto molto bene”. Rabiot ha poi proseguito: “A nessun atleta piace essere infortunato, mi dispiace non aver potuto aiutare la squadra in questo periodo. Ho preso un po' più di tempo per recuperare, perché quando si tratta del polpaccio bisogna fare attenzione. Meglio non rischiare di rimanere altre 3-4 settimane fuori”.

LEGGI ANCHE: Le dichiarazioni integrali di Rabiot a 'DAZN' >>>

Quindi, sul rendimento della squadra in sua assenza (vittorie contro Fiorentina e Roma in casa; pareggi contro Pisa in casa, Atalanta e Parma in trasferta) da una sosta Nazionali all'altra, Rabiot ha chiosato: “Penso sempre di poter aiutare, se ci sono, siamo più forti. Do sempre tutto, faccio il massimo per i miei compagni. Ci sono stati momenti positivi e negativi, abbiamo fatto bene contro le grandi (Roma, Napoli e Atalanta) ma ci è mancato qualcosa contro Pisa e Parma. C'era meno concentrazione, la squadra era meno solida”.

Leggi anche
Rabiot: “Per Allegri sono un cavallo pazzo. Derby? Si deciderà sui dettagli. E sullo...
Milan, Bartesaghi: “Derby dall’inizio? Un sogno. Modric? Parliamo, ci aiuta. Un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA