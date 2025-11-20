Ma lui, Rabiot, come si sente? Ne ha parlato oggi il numero 12 rossonero, in un'intervista concessa a 'DAZN'. “Sto bene, in queste settimane ho lavorato in palestra e fuori. Mi manca solo il campo! Muscolarmente e a livello mentale sto molto bene”. Rabiot ha poi proseguito: “A nessun atleta piace essere infortunato, mi dispiace non aver potuto aiutare la squadra in questo periodo. Ho preso un po' più di tempo per recuperare, perché quando si tratta del polpaccio bisogna fare attenzione. Meglio non rischiare di rimanere altre 3-4 settimane fuori”.

Quindi, sul rendimento della squadra in sua assenza (vittorie contro Fiorentina e Roma in casa; pareggi contro Pisa in casa, Atalanta e Parma in trasferta) da una sosta Nazionali all'altra, Rabiot ha chiosato: “Penso sempre di poter aiutare, se ci sono, siamo più forti. Do sempre tutto, faccio il massimo per i miei compagni. Ci sono stati momenti positivi e negativi, abbiamo fatto bene contro le grandi (Roma, Napoli e Atalanta) ma ci è mancato qualcosa contro Pisa e Parma. C'era meno concentrazione, la squadra era meno solida”.