Davide Bartesaghi, difensore del Milan classe 2005, potrebbe giocare il derby di domenica sera a 'San Siro' contro l'Inter da titolare: ne ha parlato oggi in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue sensazioni
Davide Bartesaghi, classe 2005, difensore cresciuto nelle giovanili del Milan e ormai da tre stagioni stabilmente nel giro della Prima Squadra, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Sul derby Inter-Milan, in programma domenica 23 novembre, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e valido per la 12^ giornata della Serie A 2025-2026, Bartesaghi ha dichiarato: «Ne ho giocati tanti con le giovanili. E l’anno scorso sono pure entrato nel finale della semifinale di Coppa Italia, sul 3-0 per noi».

Dibattendo, poi, sulla possibilità che giochi questo derby contro i nerazzurri dall'inizio, visto che è in ballottaggio per una maglia come 'quinto' di centrocampo a sinistra nel 3-5-2 di Allegri con l'ecuadoriano Pervis Estupiñán, Bartesaghi ha aggiunto: «È sempre un piacere. Anzi, direi un sogno fin da quando sono piccolo. Perché sono milanista da quando ero bambino e anche mio papà Daniele è milanista. Sono a disposizione del mister e dei compagni».

