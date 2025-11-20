Dibattendo, poi, sulla possibilità che giochi questo derby contro i nerazzurri dall'inizio, visto che è in ballottaggio per una maglia come 'quinto' di centrocampo a sinistra nel 3-5-2 di Allegri con l'ecuadoriano Pervis Estupiñán, Bartesaghi ha aggiunto: «È sempre un piacere. Anzi, direi un sogno fin da quando sono piccolo. Perché sono milanista da quando ero bambino e anche mio papà Daniele è milanista. Sono a disposizione del mister e dei compagni».