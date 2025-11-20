Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, tornerà a giocare una partita ufficiale in maglia rossonera 44 giorni dopo Juventus-Milan 0-0 dello scorso 5 ottobre. Avverrà domenica, alle ore 20:45, a 'San Siro', in occasione del derby di Milano contro l'Inter. In un'intervista in esclusiva rilasciata oggi a 'DAZN', Rabiot ha parlato proprio della stracittadina meneghina: sarà la sua prima in assoluto.
Milan, Rabiot sul derby: “Maignan mi ha parlato di quanto sia fondamentale per storia e tifosi”
Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato del derby di Milano che attenderà l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri questa domenica a 'San Siro'. Le dichiarazioni del francese sulla stracittadina con sponsor...
“Una partita elettrica, non l'ho mai vista allo stadio, ma non vedo l'ora di esserci perché questo tipo di partite mi piacciono tantissimo. In tv non si percepisce bene l'ambiente, ma sarà bello poter dire di aver giocato un derby così. Sarebbe bello vincere all'ultimo minuto con un tuo gol! Sarà difficile, siamo due squadre forti. Si deciderà sui dettagli. Mike Maignan mi ha parlato dell'importanza di questa partita, di quanto sia fondamentale vincere per la storia e per i tifosi. Tutto questo mi carica, non vedo l'ora di giocare, anche perché è da un mese che non gioco e ho tanta voglia di tornare in campo”, ha detto Rabiot sul derby.
