Italia, Gattuso: 'Playoff? Sarebbe importante se in campionato ...'

Gattuso propone: “Sarebbe importante anticipare la giornata di campionato prima del play off”

Il commissario tecnico dell'Italia Gennaro Gattuso ha commentato i sorteggi per i playoff dei Mondiali. Ecco le sue parole (estratto da RaiSport)
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Oggi sono andati in scena i sorteggi per i playoff delle qualificazioni Mondiali che si giocheranno il prossimo marzo. Per l'Italia Irlanda del Nord in semifinale. L'eventuale finale tra la vincente tra Bosnia e Galles: "Pensiamo alla prima partita. L'Irlanda del nord è una squadra alla nostra portata. È una squadra che gioca nel suo stile, molto fisica, lotta sulle seconde palle. Molto forte fisicamente, ci sarà da fare una grande partita. Ma ce la possiamo giocare". Queste le parole del commissario tecnico dell'Italia Gennaro Gattuso a RaiSport: "Avere una data per stare insieme un paio di giorni", questo l'auspicio del CT.

Gattuso ha continuato su un tema molto importante: "Andrò in giro per parlare con i giocatori, sarebbe importante avere un paio di giorni, così come anticipare la giornata di campionato prima del play off: in Turchia il campionato lo fa. Vediamo".

Vedremo se ci saranno novità nei prossimi mesi a riguarda. Notizie che potrebbero interessare ovviamente anche il Milan.

