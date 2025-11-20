Italia, Gattuso: 'Playoff? Sarebbe importante se in campionato ...'

Oggi sono andati in scena i sorteggi per i playoff delle qualificazioni Mondiali che si giocheranno il prossimo marzo. Per l'Italia Irlanda del Nord in semifinale. L'eventuale finale tra la vincente tra Bosnia e Galles: "Pensiamo alla prima partita. L'Irlanda del nord è una squadra alla nostra portata. È una squadra che gioca nel suo stile, molto fisica, lotta sulle seconde palle. Molto forte fisicamente, ci sarà da fare una grande partita. Ma ce la possiamo giocare". Queste le parole del commissario tecnico dell'Italia Gennaro Gattuso a RaiSport: "Avere una data per stare insieme un paio di giorni", questo l'auspicio del CT.