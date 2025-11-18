Pianeta Milan
Ex Milan, Gattuso: “Voglio chiedere scusa ai nostri tifosi, è un risultato pesante”

Alla fine della partita, il CT Gattuso, ex Milan, ha voluto commentare il brutto risultato della sua Nazionale ai microfoni di Rai
Alessia Scataglini
L'Italia crolla contro la Norvergia. Gli azzurri di Gennaro Gattuso, ex calciatore e allenatore del Milan, dopo esser passati in vantaggio, si son fatti rimontare di ben 4 gol. Alla fine della partita, il CT Gattuso ha voluto commentare il brutto risultato dei suoi ragazzi. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Voglio chiedere scusa ai nostri tifosi, 4-1 è un risultato pesante."Peccato dopo un primo tempo molto buono, da squadra vera. La delusione più grande è il secondo tempo, ci lecchiamo le ferita e complimenti a loro. Ripartire dal primo tempo che abbiamo fatto, si è fatta valere la squadra ma nel secondo tempo abbiamo fatto tantissima fatica".

In cosa è mancata l'Italia: "Nelle distanze, nel primo tempo eravamo più compatti. Abbiamo dato campo a loro, nel primo tempo non hanno avuto campo. La partita è stata questa".

In conclusione: "Riparto dal primo tempo, abbiamo giocato da squadra compatti. Dobbiamo migliorare, la partita è cambiato quando hanno fatto il primo tiro in porta nel secondo tempo e ci siamo impauriti".

