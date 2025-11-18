In cosa è mancata l'Italia: "Nelle distanze, nel primo tempo eravamo più compatti. Abbiamo dato campo a loro, nel primo tempo non hanno avuto campo. La partita è stata questa".
LEGGI ANCHE: Rayan un potenziale colpo per il Milan: i numeri parlano chiaro. Ecco le sue caratteristiche>>>
In conclusione: "Riparto dal primo tempo, abbiamo giocato da squadra compatti. Dobbiamo migliorare, la partita è cambiato quando hanno fatto il primo tiro in porta nel secondo tempo e ci siamo impauriti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA