L'Italia crolla contro la Norvergia. Gli azzurri di Gennaro Gattuso, ex calciatore e allenatore del Milan , dopo esser passati in vantaggio, si son fatti rimontare di ben 4 gol. Alla fine della partita, il CT Gattuso ha voluto commentare il brutto risultato dei suoi ragazzi. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Voglio chiedere scusa ai nostri tifosi, 4-1 è un risultato pesante."Peccato dopo un primo tempo molto buono, da squadra vera. La delusione più grande è il secondo tempo, ci lecchiamo le ferita e complimenti a loro. Ripartire dal primo tempo che abbiamo fatto, si è fatta valere la squadra ma nel secondo tempo abbiamo fatto tantissima fatica".