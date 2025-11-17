Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, due giorni fa ha partecipato alla cerimonia di Commemorazione dedicata a Giovanni Borghi , nota figura dell'imprenditoria italiana. Durante l'evento c'è stata anche l'occasione di toccare diversi temi, legati anche al mondo del calcio. Il presidente nerazzurro, rispondendo ad alcune domande dei giornalisti presenti, è tornato a parlare del futuro stadio di San Siro, in condivisione con il Milan di RedBird. Marotta, inoltre, ha analizzato la situazione legata alla costruzione di nuovi stadi negli ultimi 15 anni, sia in Europa che in Italia, facendo un paragone davvero importante. Ecco, di seguito, le parole del presidente nerazzurro: