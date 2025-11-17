Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, due giorni fa ha partecipato alla cerimonia di Commemorazione dedicata a Giovanni Borghi , nota figura dell'imprenditoria italiana. Durante l'evento c'è stata anche l'occasione di toccare diversi temi, legati anche al mondo del calcio. Il presidente nerazzurro, rispondendo ad alcune domande dei giornalisti presenti, è tornato a parlare del futuro stadio di San Siro, in condivisione con il Milan di RedBird. Marotta, inoltre, ha analizzato la situazione legata alla costruzione di nuovi stadi negli ultimi 15 anni, sia in Europa che in Italia, facendo un paragone davvero importante. Ecco, di seguito, le parole del presidente nerazzurro:
Nuovo stadio Milan-Inter, Marotta: “Siamo il fanalino di coda: negli ultimi 15 anni…”
Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, è tornato a parlare del futuro stadio in condivisione con il Milan: le sue parole
Le parole di Giuseppe Marotta: “Siamo il fanalino di coda: negli ultimi 15 anni sono stati costruiti 55 stadi in Europa e in Italia ne abbiamo ristrutturato o costruiti solo tre. Quando si parla di investimenti come nel caso di Milano di un miliardo e 700 milioni la burocrazia dovrebbe essere molto più snella"
