Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Amelia: “Il giocatore che mi ha impressionato di più è sicuramente Gabbia”

INTERVISTE

Amelia: “Il giocatore che mi ha impressionato di più è sicuramente Gabbia”

Amelia: “Il giocatore che mi ha impressionato di più è sicuramente Gabbia” - immagine 1
Marco Amelia, ex portiere del Milan, ai microfoni di Radio Rossonera ha parlato del difensore centrale Matteo Gabbia
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Uno dei calciatori del Milan che è cresciuto di più negli ultimi anni è sicuramente Matteo Gabbia. Il difensore centrale, nato nelle giovanili del Como (2009-2010) per poi passare successivamente al Milan, dopo il prestito al Villareal, è tornato più maturo. Con l'arrivo di Massimiliano Allegri, inoltre, Gabbia è potuto crescere ancora di più, diventando un vero e proprio punto fermo della squadra. Il rossonero classe '99 è un vero leader, basti pensare anche ai 'piccoli gesti', come l'ammonizione scampata nei confronti di Leao, che stava per togliersi la maglietta nell'esultare.  A parlare del giovane è stato Marco Amelia, ex portiere del Milan, ai microfoni di Radio Rossonera. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ex Milan, le parole di Amelia

—  

LEGGI ANCHE: Rayan un potenziale colpo per il Milan: i numeri parlano chiaro. Ecco le sue caratteristiche>>>

Le parole su Gabbia: “Il giocatore che mi ha impressionato di più è sicuramente Gabbia, non solo per le prestazioni di campo, ma per l’atteggiamento che mette all’interno del campo può diventare un punto solido della difesa del Milan".

Leggi anche
Milan, Terzic svela: “C’è stato un interesse da alcuni club italiani, ma non dirò...
Ibrahim Ba: “Maldini faceva delle cose pazzesche. Quando lui e Costacurta …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA