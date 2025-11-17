Uno dei calciatori del Milan che è cresciuto di più negli ultimi anni è sicuramente Matteo Gabbia. Il difensore centrale, nato nelle giovanili del Como (2009-2010) per poi passare successivamente al Milan, dopo il prestito al Villareal, è tornato più maturo. Con l'arrivo di Massimiliano Allegri, inoltre, Gabbia è potuto crescere ancora di più, diventando un vero e proprio punto fermo della squadra. Il rossonero classe '99 è un vero leader, basti pensare anche ai 'piccoli gesti', come l'ammonizione scampata nei confronti di Leao, che stava per togliersi la maglietta nell'esultare. A parlare del giovane è stato Marco Amelia, ex portiere del Milan, ai microfoni di Radio Rossonera. Ecco, di seguito, le sue parole: