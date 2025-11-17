Pianeta Milan
L'ex centrocampista del Milan Ibrahim Ba ha parlato del suo passato rapporto con la leggenda rossonera Paolo Maldini. Le sue parole in merito
Ibrahim Ba ha parlato della sua scelta di vestire la maglia del Milan sul canale YouTube Milan Hello. Non solo, l'ex centrocampista ha parlato anche della leggenda del Diavolo Paolo Maldini: "In quell'anno li per la prima volta diventa capitano della squadra perché Franco Baresi aveva smesso". Ba racconta: "Tra l'altro all'inizio non eravamo molto amici, era il mio capitano, poi da piccolo lo vedevo giocare quindi si era Paolo Maldini ma non avevamo quella affinità, perché poi gli ho fatto anche una cosa".

L'ex centrocampista continua con il suo racconto: "Quindi per me Maldini, quel Milan vincente, arrivi ti trovi lui come capitano, arrivi e non puoi fare chissà che cosa. La cosa positiva è che in allenamento era una cosa pazzesca, faceva delle cose incredibili, andava a duemila, sai quando arrivi pensi di gestirti in allenamento invece andava a duemila e in partita faceva la stessa cosa"

"Mi chiedevo come fosse possibile che non era mai stanco. Lui era molto disponibile, aperto, si poteva parlare di tutto con lui. Ricordo che quando sono arrivato, lui e Billy Costacurta mi avevano invitato a cena. Io avevo anche amici che erano venuti da Parigi e quindi loro sono venuti sotto casa a prendermi, io mi ero dimenticato e quindi ero uscito con i miei amici. Il giorno dopo, loro due mi prendono in allenamento da parte e mi dicono 'Oh, cos'è sta cosa? Non ti sei degnato neanche di avvisarci'. Quindi è successo questo", conclude Ibrahim Ba.

