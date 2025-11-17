"Mi chiedevo come fosse possibile che non era mai stanco. Lui era molto disponibile, aperto, si poteva parlare di tutto con lui. Ricordo che quando sono arrivato, lui e Billy Costacurta mi avevano invitato a cena. Io avevo anche amici che erano venuti da Parigi e quindi loro sono venuti sotto casa a prendermi, io mi ero dimenticato e quindi ero uscito con i miei amici. Il giorno dopo, loro due mi prendono in allenamento da parte e mi dicono 'Oh, cos'è sta cosa? Non ti sei degnato neanche di avvisarci'. Quindi è successo questo", conclude Ibrahim Ba.