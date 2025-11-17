L'ex centrocampista del Milan Ibrahim Ba ha parlato della sua scelta di sposare il progetto rossonero e non solo. Ecco le sue parole
"La prima volta quando ho avuto la possibilità di scegliere una squadra in quei tempi li, c'erano diverse squadre, ma ho scelto il Milan perché ero tifoso prima di tutto". L'ex centrocampista Ibrahim Ba parla del suo passato con la maglia del Milan. Ecco le sue parole sul canale 'YouTube' Milan Hello di Andrea Longoni: "Negli anni '90 il Milan era la squadra che si vedeva di più in Europa, ricordo la partita contro lo Steaua Bucarest, contro il Barcellona, quindi sai quando sei giovane e vedi quella squadra li, quei giocatori li che vincevano, è certo che tu diventi facilmente tifoso e quindi sono diventato tifoso".
Milan, i ricordi di Ibrahim Ba
—
L'ex Milan continua con le sue parole: "In quel periodo lì, da Albertini a Sebastiano Rossi, era una squadra con tanti giocatori di esperienza che avevano vinto tantissimo. Quando sono arrivato non avevo vinto nulla quindi era una fase dove dovevo crescere, imparare. C'erano tantissimi campioni quindi per me era un mondo nuovo".