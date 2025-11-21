Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Il nipote di Meazza: “Capisco le ragioni del business. Demolizione dello stadio? Mi pare …”

ULTIME MILAN NEWS

Il nipote di Meazza: “Capisco le ragioni del business. Demolizione dello stadio? Mi pare …”

Stadio, nipote di Meazza: 'Demolizione decisione ormai presa. Capisco ...'
Federico Jaselli Meazza è il nipote di Giuseppe, a cui è intitolato lo stadio di Milan e Inter. Ecco un estratto delle sue parole a 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il destino dello stadio San Siro sembra ormai segnato verso la sua demolizione futura. Federico Jaselli Meazza è il nipote di Giuseppe, a cui è intitolato lo stadio di Milan e Inter. Questa domenica si giocherà il primo derby con l'impianto di proprietà dei due club: "In teoria mi farebbe anche piacere: di per sé, era auspicabile da tempo. Se non fosse per il proposito di buttarlo giù per fare posto a un nuovo impianto: dispiace moltissimo a me e alla mia famiglia, per ciò che lo stadio ha rappresentato per oltre un secolo. C’è un legame affettivo forte, anche per molti milanesi", queste le sue parole a 'Tuttosport'. 

Il nipote di Meazza sullo stadio

—  

"Poi capisco le ragioni del business: era inevitabile che prima o poi si arrivasse a una soluzione del genere. Spero che in futuro Inter e Milan ne beneficino", continua il nipote di Meazza. 

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Un Lukaku per il futuro? Calciomercato, il Milan osserva il nuovo talento per l'attacco>>>

Sulla demolizione dello stadio: "Mi pare che ormai la decisione sia presa. Ora me lo voglio godere finché possibile: non potrò esserci per questo derby, lo vedrò a Madrid con l’Inter Club di cui sono rimasto presidente onorario dopo aver lasciato la carica di presidente".

Leggi anche
Eranio: “Non mi aspettavo un Modric così grande al Milan. Rabiot ha colmato …”
Suso: “L’Inter mi cercò, non sarebbe stato giusto per il Milan. Leao può fare quello...

© RIPRODUZIONE RISERVATA