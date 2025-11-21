Stadio, nipote di Meazza: 'Demolizione decisione ormai presa. Capisco ...'

Federico Jaselli Meazza è il nipote di Giuseppe, a cui è intitolato lo stadio di Milan e Inter. Ecco un estratto delle sue parole a 'Tuttosport'

Il destino dello stadio San Siro sembra ormai segnato verso la sua demolizione futura. Federico Jaselli Meazza è il nipote di Giuseppe, a cui è intitolato lo stadio di Milan e Inter. Questa domenica si giocherà il primo derby con l'impianto di proprietà dei due club: "In teoria mi farebbe anche piacere: di per sé, era auspicabile da tempo. Se non fosse per il proposito di buttarlo giù per fare posto a un nuovo impianto: dispiace moltissimo a me e alla mia famiglia, per ciò che lo stadio ha rappresentato per oltre un secolo. C’è un legame affettivo forte, anche per molti milanesi", queste le sue parole a 'Tuttosport'.