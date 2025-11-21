Tempo di derby: le varie testate giornalistiche intervistato ex protagonisti di sfide tra Inter e Milan. Tra questi anche Suso , ex esterno rossonero che segnò una doppietta contro i nerazzurri nel novembre del lontano 2016. Resta la partita più importante della sua vita? "Sì, il Milan è la squadra in cui sono stato più felice. Era il mio primo derby da titolare e l’atmosfera era speciale. E poi avevo fatto quella promessa…".

Nelle sue parole a 'La Gazzetta dello Sport', Suso racconta la promessa non mantenuta: in caso di doppietta contro l'Inter sarebbe dovuto tornare a casa a piedi. "L'Inter pareggiò nel recupero, ci sarei andato solo se avessimo vinto…", racconta Suso. Ha mai provato paura prima di un derby? "No, paura no, è una sensazione di felicità perché fai parte di qualcosa che hai visto in tv da bambino. Sei orgoglioso di esserci arrivato".