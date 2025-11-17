Fiorentina, Prandelli: 'Pioli non è l'unico responsabile, anche i calciatori ...'

Prandelli sulla parentesi negativa di Pioli: "Quando è arrivato Pioli mi sono detto: 'ok, è l’uomo giusto per fare le cose per bene'. Purtroppo alle prime difficoltà sono cominciati i problemi veri. Alla Fiorentina manca solidità. I dirigenti sono tutti brave persone, ma per gestire certe emergenze serve una struttura importante. Se hai investito sull’uomo e sull’allenatore, perché cambiarlo dopo poche partite? Pioli non può essere l’unico responsabile, ci sono giocatori per esempio che non si sono mai presi responsabilità di certi risultati".
LEGGI ANCHE: Rayan un potenziale colpo per il Milan: i numeri parlano chiaro. Ecco le sue caratteristiche>>>
La Fiorentina riuscirà a rialzarsi? "Sì, se riuscirà a essere unita, compatta. Vedo analogie quando dopo aver perso a Livorno e con la penalizzazione di Calciopoli dissi 'o ci aiutate o siamo nei guai'. L’ambiente fa la differenza, ma tutte le componenti devono far in modo che i pezzi vadano al posto giusto. Il potenziale c’è, perfino per puntare l’Europa. Juve? Per me una partita del genere può anche diventare quella della svolta".
© RIPRODUZIONE RISERVATA