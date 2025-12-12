Calciomercato Milan, Chérif: contatti intensificati per il giovane attaccante

Il Milan starebbe scaglionando il calciomercato alla ricerca di un attaccante anche per il futuro. Come scrive 'Tuttosport', il Diavolo avrebbe mandato scout alle ultime gare dell’Angers per seguire l'attaccante Sidiki Chérif, che si è messo in luce come una delle rivelazioni della Ligue 1. Classe 2006 è titolare fisso dei francesi. Veloce e abile nell’attaccare la profondità: queste le sue caratteristiche principali. Sulla giovane punta ci sarebbe mezza Bundesliga.