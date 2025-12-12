Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Sidiki Chérif nel mirino del Milan: scouting intensificato e pronto dialogo con gli agenti

CALCIOMERCATO MILAN

Sidiki Chérif nel mirino del Milan: scouting intensificato e pronto dialogo con gli agenti

Calciomercato Milan, Chérif: contatti intensificati per il giovane attaccante
Calciomercato Milan, il Diavolo potrebbe essere alla ricerca anche di un giovane attaccante per il futuro. Occhi su Sidiki Chérif. Le ultime novità da 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan starebbe scaglionando il calciomercato alla ricerca di un attaccante anche per il futuro. Come scrive 'Tuttosport', il Diavolo avrebbe mandato scout alle ultime gare dell’Angers per seguire l'attaccante Sidiki Chérif, che si è messo in luce come una delle rivelazioni della Ligue 1. Classe 2006 è titolare fisso dei francesi. Veloce e abile nell’attaccare la profondità: queste le sue caratteristiche principali. Sulla giovane punta ci sarebbe mezza Bundesliga.

Il prezzo del suo cartellino, si legge, potrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi mesi. Chérif nel frattempo ha già realizzato 3 reti in questo primo scorcio di campionato. Ha dimostrato già tutto il suo talento e inevitabilmente ha gli occhi di molti club su di lui. 

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Lewandowski, il Milan osserva con molta attenzione. E l'opzione Zirkzee ...>>>

Come scrive il quotidiano, il Milan avrebbe intensificato su di lui l’opera di monitoraggio dedicata ai giovani emergenti a livello internazionale, iniziando a dialogare con i suoi rappresentanti. Vedremo se il club penserà a fare un'offerta già a gennaio o meno o se si punterà su un altro talento.

 

Leggi anche
Longari svela: “Milan-Zirkzee? Solo in un caso. Si osserva la situazione...
Milan, clamorosa opportunità Kovacic. Loftus-Cheek può essere ceduto: il punto

© RIPRODUZIONE RISERVATA