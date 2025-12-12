Calciomercato Milan, Longari: 'Leao? Si valuta il rinnovo per ...'

La stagione di Leao al Milan, nonostante gli infortuni, è partita molto bene tanto che sono tornate le voci di calciomercato. Le ultime novità da Gianluigi Longari
Il calciomercato invernale potrebbe essere molto caldo per il Milan. Si parla di un possibile arrivo di un attaccante importante in caso di partenza di Gimenez. Inoltre il club potrebbe intervenire in difesa alla ricerca di un centrale da aggiungere al reparto. Occhio anche alle voci intorno al futuro di Rafael Leao. Di recente si è parlato di un possibile rinnovo del portoghese, ma l'attaccante, partito molto bene con Allegri in panchina, potrebbe piacere in giro per il Mondo.
Calciomercato Milan, Longari su Leao
A parlare della situazione legata a Leao ci pensa il giornalista Gianluigi Longari nel suo editoriale per 'Sportitalia': "Le recenti prestazioni straripanti del portoghese hanno rimesso sotto i riflettori il tema del suo futuro. Il contratto in scadenza nel giugno 2028 garantisce al club un margine di sicurezza, ma non esclude affatto pressioni esterne".