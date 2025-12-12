Il giornalista Franco Ordine ha scritto un pezzo per 'Il Giornale' sul calciomercato del Milan. Ecco il parere su Yunus Musah al momento in prestito all'Atalanta

Manca sempre meno alla sessione invernale di calciomercato e il Milan si potrebbe muovere molto. Secondo il giornalista Franco Ordine, il club avrebbe bisogno di tre mosse importanti per il resto della stagione (leggi qui le sue parole). Nel suo pezzo per 'Il Giornale', il giornalista ha parlato anche del possibile ritorno a gennaio di Yunus Musah al Milan (leggi qui i dettagli economici).