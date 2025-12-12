Pianeta Milan
Il giornalista Franco Ordine ha scritto un pezzo per 'Il Giornale' sul calciomercato del Milan. Ecco il parere su Yunus Musah al momento in prestito all'Atalanta
Emiliano Guadagnoli
Manca sempre meno alla sessione invernale di calciomercato e il Milan si potrebbe muovere molto. Secondo il giornalista Franco Ordine, il club avrebbe bisogno di tre mosse importanti per il resto della stagione (leggi qui le sue parole). Nel suo pezzo per 'Il Giornale', il giornalista ha parlato anche del possibile ritorno a gennaio di Yunus Musah al Milan (leggi qui i dettagli economici).

Ecco le parole in merito di Ordine. Ecco a cosa servirebbe il ritorno di Musah: "Per offrire più spazio ad Athekame (cessione in prestito) avendo in casa un sostituto di Saelelamekers". Potrebbe essere una soluzione interessante per avere un ulteriore opzione a destra oltre al belga. Musah, al momento, sta trovando poco spazio all'Atalanta.

Interessante anche l'opzione prestito per il terzino svizzero. Arrivato al Milan in estate dallo Young Boys, Athekame è stato usato poco da Massimiliano Allegri e non è sembrato ancora pronto del tutto per una squadra come il Milan. Un prestito potrebbe essere la soluzione ideale.

