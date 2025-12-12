Santiago Gimenez non dovrebbe recuperare per Milan-Sassuolo di questa domenica. Il messicano sta recuperando la forma atletica dopo l'infortunio alla caviglia e non vede il campo da Atalanta-Milan. La speranza è di rivederlo per la Supercoppa Italiana contro il Napoli di giovedì prossimo. Il giornalista Franco Ordine parla così del futuro del messicano con il Milan: "A dispetto delle dichiarazioni ripetute del papà e del procuratore, Gimenez deve cambiare squadra e stadio per provare a recuperare il credito smarrito. L'esigenza di sostituirlo con un centravanti affidabile, adatto alle esigenze dei rossoneri è condivisa all'unanimità da staff, area tecnica e gruppo squadra".