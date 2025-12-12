Calciomercato Milan, mancano sempre meno giorni a un gennaio che potrebbe essere decisivo. Franco Ordine parla di Gimenez e non solo. Un estratto dal pezzo per 'Il Giornale'
Santiago Gimenez non dovrebbe recuperare per Milan-Sassuolo di questa domenica. Il messicano sta recuperando la forma atletica dopo l'infortunio alla caviglia e non vede il campo da Atalanta-Milan. La speranza è di rivederlo per la Supercoppa Italiana contro il Napoli di giovedì prossimo. Il giornalista Franco Ordine parla così del futuro del messicano con il Milan: "A dispetto delle dichiarazioni ripetute del papà e del procuratore, Gimenez deve cambiare squadra e stadio per provare a recuperare il credito smarrito. L'esigenza di sostituirlo con un centravanti affidabile, adatto alle esigenze dei rossoneri è condivisa all'unanimità da staff, area tecnica e gruppo squadra".
Calciomercato Milan, il punto di Ordine
—
Nel suo pezzo per 'Il Giornale', il giornalista ha parlato di altre mosse possibile per il calciomercato di gennaio: "Al Napoli farebbe comodo sbolognare Lucca dal deludente rendimento per provare a ottenere in cambio Loftus-Cheek. Le altre due esigenze del mercato milanista sono un difensore e procedere al ritorno di Musah".