Milan-Sassuolo, le ultime novità sui giocatori infortunati a Milanello. Un recupero per Allegri. Jashari può giocare al posto di Modric. Gli aggiornamenti da 'La Gazzetta dello Sport'
Il Milan si prepara a tornare in campo. Dopo la vittoria in rimonta contro il Torino, domenica alle 12:30 a San Siro arriva la neopromossa Sassuolo. Un test importante per la squadra di Massimiliano Allegri. I rossoneri devono fare i conti ancora con gli infortuni: secondo 'La Gazzetta dello Sport' ieri a Milanello Rafa Leao, Santiago Gimenez, Youssouf Fofana e Cheveyo Balentien hanno seguito un programma personalizzato per recuperare dagli infortuni. Nessuno dei quattro dovrebbe essere disponibile contro la squadra di Grosso.
Si spera di poterli recuperare per la Supercoppa Italiana contro il Napoli giovedì. In panchina potrebbe rivedersi Zachary Athekame, che oggi dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Lo svizzero ha recuperato dall'infortunio al soleo del polpaccio.