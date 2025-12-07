Allegri: 'Al posto di Fofana? Jashari ha fatto bene, Ricci è affidabile'

Chi gioca al posto di Fofana e cosa ognuno dei tre dà di diverso: "Jashari è tornato bene, una buona partita. Era la prima volta in quel ruolo, ha sempre giocato a 2 o come mezzala di posizione. Ha margini di miglioramento. Ricci è intelligente, è affidabile ed è importante per un allenatore. Chi è affidabile che giochi all'inizio o subentri sai cosa può dare. Non tecnicamente, ma mentalmente. Ruben si deve convincere delle qualità che ha, ha strapotere e deve pensare di poter far gol".