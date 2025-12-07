Allegri: 'Al posto di Fofana? Jashari ha fatto bene, Ricci è affidabile'

Durante la mattina di domenica 7 dicembre, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida Torino-Milan, in programma lunedì 8 dicembre alle ore 20:45, allo 'Stadio Olimpico Grande Torino', valida per la quattordicesima giornata di Serie A 2025. Vista l'assenza certa di Fofana in mezzo al campo, Allegri ha parlato dei tre possibili giocatori che potrebbero sostituire il centrocampista francese nella sfida contro il Toro di Marco Baroni.
Allegri in conferenza pre Torino: "Buona partita di Jashari. Ricci giocatore affidabile. Su Loftus…"
In conferenza stampa prima di Torino-Milan, l'allenatore Massimiliano Allegri ha parlato sui possibili sostituti di Fofana.
Chi gioca al posto di Fofana e cosa ognuno dei tre dà di diverso: "Jashari è tornato bene, una buona partita. Era la prima volta in quel ruolo, ha sempre giocato a 2 o come mezzala di posizione. Ha margini di miglioramento. Ricci è intelligente, è affidabile ed è importante per un allenatore. Chi è affidabile che giochi all'inizio o subentri sai cosa può dare. Non tecnicamente, ma mentalmente. Ruben si deve convincere delle qualità che ha, ha strapotere e deve pensare di poter far gol".
