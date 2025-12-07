Torino-Milan, Allegri: 'Arriveranno i gol dai centrocampisti. Su Rabiot...'

Su Rabiot, ancora a secco di gol, ha dichiarato: "Sta migliorando la condizione, arriverà. Così come Loftus, che ha avuto due occasioni. Deve essere convinto delle qualità che ha".
CONFERENZA
Nella mattinata di oggi, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida Torino-Milan, in programma lunedì 8 dicembre alle ore 20:45, allo 'Stadio Olimpico Grande Torino'. Tra i diversi temi analizzati prima della sfida col Toro di Baroni, uno in particolare è stato trattato dal tecnico livornese. Negli ultimi giorni, si è sottolineata la mancanza di gol dai centrocampisti. A proposito di questo tema, Max ha risposto alla vigilia della sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A. Ecco le sue parole.
Mancano i gol dal centrocampo? "Eravamo partiti bene con Loftus a Lecce su palla inattiva, poi ci siamo fermati. Li faranno, arriveranno perché li hanno nelle corde. Dobbiamo migliorare sulle palle inattive, facciamo pochi gol. Avevamo già rischiato con la Lazio in campionato e giovedì abbiamo preso gol. La cosa importante però è giocare da squadra. Giovedì abbiamo giocato una delle migliori partite difensivamente, abbiamo subito due azioni in uscita sbagliata e una alla fine. Bisogna continuare a migliorare e avere chiaro, ripeto, l'obiettivo: è il risultato".
