Bollettino Milan, Allegri: 'Gimenez importante, ma non ci sarà. Fofana...'

"Gimenez speriamo di averlo presto, è comunque importante e numericamente ne abbiamo bisogno, oltre che tecnicamente. Pulisic stanotte ha avuto un attacco di febbre, vediamo se domani sarà a disposizione. Athekame sta completando il recupero. Fofana vediamo col Sassuolo, altrimenti in Arabia, è una settimana importante. Dobbiamo pensare a fare risultati. Ci vuole testa giusta e umiltà. Portare a casa i risultati positivi è importante. Pulisic non parte con noi, altrimenti ci impesta tutti, in caso viene domani".