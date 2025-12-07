Bollettino Milan, Allegri: 'Gimenez importante, ma non ci sarà. Fofana...'

Massimiliano Allegri ha parlato questa mattina in conferenza stampa in vista della prossima sfida Torino-Milan, in programma lunedì 8 dicembre alle ore 20:45, allo 'Stadio Olimpico Grande Torino'. Tra i diversi argomenti trattati nella conferenza prima della sfida con i Granata, valida per la quattordicesima giornata di Serie A, il tecnico rossonero ha anche fatto il punto della situazione sui diversi infortunati in casa Milan. Ecco il bollettino della rosa del Diavolo.
In conferenza stampa prima di Torino-Milan, l'allenatore Massimiliano Allegri ha parlato dei diversi rossoneri infortunati. Ecco le sue parole su Gimenez, Fofana, Athekame e Pulisic
"Gimenez speriamo di averlo presto, è comunque importante e numericamente ne abbiamo bisogno, oltre che tecnicamente. Pulisic stanotte ha avuto un attacco di febbre, vediamo se domani sarà a disposizione. Athekame sta completando il recupero. Fofana vediamo col Sassuolo, altrimenti in Arabia, è una settimana importante. Dobbiamo pensare a fare risultati. Ci vuole testa giusta e umiltà. Portare a casa i risultati positivi è importante. Pulisic non parte con noi, altrimenti ci impesta tutti, in caso viene domani".
