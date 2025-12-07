Milan, Allegri: 'A Torino bisogna invertire il trend negativo degli ultimi anni'

"Bisogna essere pronti a fare una partita comunque solida. Domani affronteremo una squadra dura. Ci sono numeri che cercheremo di invertire. Negli ultimi 12 anni il Milan ha vinto una sola volta, 7-0 nel periodo Covid, ha perso spesso. Bisogna affrontarla con umiltà. Affrontiamo una squadra fisica e con valori tecnici. Difficile perché vengono da risultati negativi. Dobbiamo fare una partita concreta, avendo chiaro l'obiettivo. Siamo arrivati a un momento della stagione in cui da qui a fine gennaio la classifica verrà delineata. Bisogna rimanere nelle prime 4".