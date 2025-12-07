Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Allegri presenta Torino-Milan: “Domani partita dura, bisogna invertire il trend negativo degli ultimi anni”

CONFERENZA

Allegri presenta Torino-Milan: “Domani partita dura, bisogna invertire il trend negativo degli ultimi anni”

Milan, Allegri: 'A Torino bisogna invertire il trend negativo degli ultimi anni'
In conferenza stampa prima di Torino-Milan, l'allenatore Massimiliano Allegri ha presentato la prossima sfida dei rossoneri in Serie A, ribadendo l'importanza di invertire il trend negativo degli ultimi anni
Redazione

Massimiliano Allegri ha parlato questa mattina in conferenza stampa in vista delle prossima sfida Torino-Milan, in programma lunedì 8 dicembre alle ore 20:45, allo 'Stadio Olimpico Grande Torino'. Nei primi minuti della conferenza, il tecnico rossonero ha presentato la sfida del posticipo del quattordicesima giornata di Serie A come una partita molto complicata, soprattutto tenendo a mente le ultime sfida in trasferta contro i Granata. Ecco di seguito le parole di mister Allegri.

LEGGI ANCHE: Torino-Milan, Allegri: "Febbre per Pulisic, magari Nkunku segna" | LIVE News

"Bisogna essere pronti a fare una partita comunque solida. Domani affronteremo una squadra dura. Ci sono numeri che cercheremo di invertire. Negli ultimi 12 anni il Milan ha vinto una sola volta, 7-0 nel periodo Covid, ha perso spesso. Bisogna affrontarla con umiltà. Affrontiamo una squadra fisica e con valori tecnici. Difficile perché vengono da risultati negativi. Dobbiamo fare una partita concreta, avendo chiaro l'obiettivo. Siamo arrivati a un momento della stagione in cui da qui a fine gennaio la classifica verrà delineata. Bisogna rimanere nelle prime 4".

Leggi anche
Allegri sulla classifica: “Campionato anomalo, prima o poi qualcuno allungherà. Sullo...
Allegri in conferenza prima di Torino-Milan: “Pulisic ha avuto un attacco di febbre,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA