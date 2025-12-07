Milan, Allegri: 'A Torino bisogna invertire il trend negativo degli ultimi anni'

Massimiliano Allegri ha parlato questa mattina in conferenza stampa in vista delle prossima sfida Torino-Milan, in programma lunedì 8 dicembre alle ore 20:45, allo 'Stadio Olimpico Grande Torino'. Nei primi minuti della conferenza, il tecnico rossonero ha presentato la sfida del posticipo del quattordicesima giornata di Serie A come una partita molto complicata, soprattutto tenendo a mente le ultime sfida in trasferta contro i Granata. Ecco di seguito le parole di mister Allegri.
Allegri presenta Torino-Milan: "Domani partita dura, bisogna invertire il trend negativo degli ultimi anni"
"Bisogna essere pronti a fare una partita comunque solida. Domani affronteremo una squadra dura. Ci sono numeri che cercheremo di invertire. Negli ultimi 12 anni il Milan ha vinto una sola volta, 7-0 nel periodo Covid, ha perso spesso. Bisogna affrontarla con umiltà. Affrontiamo una squadra fisica e con valori tecnici. Difficile perché vengono da risultati negativi. Dobbiamo fare una partita concreta, avendo chiaro l'obiettivo. Siamo arrivati a un momento della stagione in cui da qui a fine gennaio la classifica verrà delineata. Bisogna rimanere nelle prime 4".
