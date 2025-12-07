Allegri in conferenza: 'Pulisic ha avuto la febbre, vediamo se ci sarà'

Il Milan di Massimiliano Allegri vuole riscattare la brutta sconfitta con la Lazio in Coppa Italia di giovedì scorso e rimanere in vetta alla classifica. Nella giornata di oggi il mister rossonero ha presentato la prossima sfida di Serie A contro il Torino di Marco Baroni, annunciando un nuovo problema di salute nella rosa rossonera. Appena rientrato dall'infortunio muscolare, Christian Pulisic è di nuovo a rischio. L'americano rimane in dubbio per la difficile trasferta di Torino, in programma nel posticipo di lunedì sera allo 'Stadio Olimpico Grande Torino'.

Ecco le parole di Massimiliano Allegri sul numero 11 del Milan: "Stanotte Chris ha avuto un attacco di febbre, vedremo domani se sarà della partita o meno" ha annunciato il tecnico toscano, che domani sera non potrà essere in panchina a causa del cartellino rosso mostratogli nei minuti finali di Milan-Lazio, finita 1-0.