Allegri in conferenza: 'Pulisic ha avuto la febbre, vediamo se ci sarà'

Il Milan di Massimiliano Allegri vuole riscattare la brutta sconfitta con la Lazio in Coppa Italia di giovedì scorso e rimanere in vetta alla classifica. Nella giornata di oggi il mister rossonero ha presentato la prossima sfida di Serie A contro il Torino di Marco Baroni, annunciando un nuovo problema di salute nella rosa rossonera. Appena rientrato dall'infortunio muscolare, Christian Pulisic è di nuovo a rischio. L'americano rimane in dubbio per la difficile trasferta di Torino, in programma nel posticipo di lunedì sera allo 'Stadio Olimpico Grande Torino'.
Allegri in conferenza prima di Torino-Milan: "Pulisic ha avuto un attacco di febbre, vediamo domani come sta"
Allegri in conferenza prima di Torino-Milan: “Pulisic ha avuto un attacco di febbre, vediamo domani come sta”
Nella conferenza stampa pre Torino-Milan, Massimiliano Allegri ha annunciato un nuovo problema per Pulisic: in dubbio per domani sera
Ecco le parole di Massimiliano Allegri sul numero 11 del Milan: "Stanotte Chris ha avuto un attacco di febbre, vedremo domani se sarà della partita o meno" ha annunciato il tecnico toscano, che domani sera non potrà essere in panchina a causa del cartellino rosso mostratogli nei minuti finali di Milan-Lazio, finita 1-0.
