Baroni prima di Torino-Milan: “Diavolo grande squadra. Zapata titolare? Dico …”

L'allenatore del Torino Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa prima della partita di lunedì sera contro il Milan. L'estratto da Tuttomercatoweb
Lunedì torna in campo il Milan dopo la sconfitta contro la Lazio: domani la conferenza stampa di Allegri in vista della sfida contro il Torino di campionato. L'allenatore dei granata, invece, ha parlato già nella giornata di oggi. Ecco un estratto della conferenza stampa di Marco Baroni (parole riprese da Tuttomercatoweb).

Torino-Milan, le parole di Baroni in conferenza

"Ricerchiamo la continuità, vogliamo togliere disattenzioni individuali: è il lavoro che ci porta a colmare le lacune". Baroni ha parlato anche del Milan: "Il Milan è una grande squadra, ma non voglio pensare al fatto che solo contro le grandi squadre ci siano attenzioni". Dopodiché, Baroni ha parlato anche dei suoi giocatori in particolare ecco le parole su Anjorin: "Ha bisogno di trovare una condizione, la sta cercando e trovando. E' disponibile al 100%, sto facendo valutazioni sul suo impiego. Dal primo minuto? Non lo escludo...".

Ecco chi giocherà titolare in attacco: "Zapata sarà sicuramente titolare. Doveva essere della partita a Lecce, la scelta è stata condizionata dal fatto che non avevo una prima punta e veniva da una gara in cui aveva giocato dall'inizio. Giorno dopo giorno sta trovando la miglior condizione, è probabile ma devo ancora valutare in virtù della durata della partita".

