Torino-Milan, le parole di Baroni in conferenza

"Ricerchiamo la continuità, vogliamo togliere disattenzioni individuali: è il lavoro che ci porta a colmare le lacune". Baroni ha parlato anche del Milan: "Il Milan è una grande squadra, ma non voglio pensare al fatto che solo contro le grandi squadre ci siano attenzioni". Dopodiché, Baroni ha parlato anche dei suoi giocatori in particolare ecco le parole su Anjorin: "Ha bisogno di trovare una condizione, la sta cercando e trovando. E' disponibile al 100%, sto facendo valutazioni sul suo impiego. Dal primo minuto? Non lo escludo...".