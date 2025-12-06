Siamo a poche settimane dalla prossima sessione di mercato e il Milan potrebbe già pensare agli investimenti fatti in estate. Ecco la nostra analisi
Il Milan è stato battuto dalla Lazio: una sconfitta pesante visto che i rossoneri salutano la Coppa Italia agli ottavi di finale della competizione. Se ne va quindi molto presto uno dei tre obiettivi della stagione, insieme alla Supercoppa Italiana e alla possibile corsa scudetto. Contro i biancocelesti Allegri ha provato a mettere in campo qualche alternativa ai titolari, tra cui anche alcuni colpi del mercato estivo del Milan. Le 'seconde' linee, però, non sembrano ancora al livello dei titolari e questo inizia a fare sorgere dei dubbi riguardo ai colpi di mercato messi a segno dal Milan in estate.
Milan, il mercato estivo (per ora) è un fallimento
Prendiamo il sito transfermarkt come punto di riferimento: il Milan in estate ha investito la bellezza di 161 milioni di euro per i suoi acquisti parlando solo dei cartellino. Togliamo quindi dall'equazione Luka Modric, visto che è arrivato a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Real Madrid. L'unico vero titolare del Milan acquistato in estate è Adrien Rabiot, su cui i rossoneri hanno investito circa 7 milioni per il cartellino. Il resto dei soldi, al momento, siede in panchina.