Visto poi che il Milan è ancora uscito prestissimo dalla Coppa Italia e che il mercato invernale potrebbe regalare qualche altro colpo, il rischio è che i minuti fuori dal campo dei colpi estivi salga sempre di più. Vedremo se Allegri cambierà idea e si fiderà di più delle sue alternative con l'andare della stagione, ma al momento il mercato estivo è un fallimento. C'è tutto il tempo per stravolgere completamente questa tendenza.