Mercato Milan, investiti più di 100 milioni di euro: solo Rabiot è titolare. Gli altri …

Siamo a poche settimane dalla prossima sessione di mercato e il Milan potrebbe già pensare agli investimenti fatti in estate. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan è stato battuto dalla Lazio: una sconfitta pesante visto che i rossoneri salutano la Coppa Italia agli ottavi di finale della competizione. Se ne va quindi molto presto uno dei tre obiettivi della stagione, insieme alla Supercoppa Italiana e alla possibile corsa scudetto. Contro i biancocelesti Allegri ha provato a mettere in campo qualche alternativa ai titolari, tra cui anche alcuni colpi del mercato estivo del Milan. Le 'seconde' linee, però, non sembrano ancora al livello dei titolari e questo inizia a fare sorgere dei dubbi riguardo ai colpi di mercato messi a segno dal Milan in estate.

Milan, il mercato estivo (per ora) è un fallimento 

—  

Prendiamo il sito transfermarkt come punto di riferimento: il Milan in estate ha investito la bellezza di 161 milioni di euro per i suoi acquisti parlando solo dei cartellino. Togliamo quindi dall'equazione Luka Modric, visto che è arrivato a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Real Madrid. L'unico vero titolare del Milan acquistato in estate è Adrien Rabiot, su cui i rossoneri hanno investito circa 7 milioni per il cartellino. Il resto dei soldi, al momento, siede in panchina.

LEGGI ANCHE: Milan, Modric è davvero insostituibile: ecco i numeri che testimoniano l'importanza del croato

Visto poi che il Milan è ancora uscito prestissimo dalla Coppa Italia e che il mercato invernale potrebbe regalare qualche altro colpo, il rischio è che i minuti fuori dal campo dei colpi estivi salga sempre di più. Vedremo se Allegri cambierà idea e si fiderà di più delle sue alternative con l'andare della stagione, ma al momento il mercato estivo è un fallimento. C'è tutto il tempo per stravolgere completamente questa tendenza.

