Allegri suona la carica: 'Non sono soddisfatto, dobbiamo esserlo tutti'

Nella mattinata di oggi, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida Torino-Milan , in programma lunedì 8 dicembre alle ore 20:45, allo 'Stadio Olimpico Grande Torino', valida per la quattordicesima giornata della Serie A 2025/26. A metà conferenza, il tecnico del Diavolo si è espresso sul suo Milan, ammettendo che non è del tutto soddisfatto, come è normale che sia. Ecco le sue parole dal centro sportivo rossonero di Milanello prima della sfida contro il Toro di Marco Baroni.

A che punto è il suo Milan? "In pieno non sono soddisfatto, ma perché tutti non dobbiamo essere soddisfatti. Ogni volta che veniamo qui bisogna lavorare per migliorare. Ci sono cose giuste e sbagliate, quelle giuste rimangono, si lavora su quelle sbagliate. Dobbiamo avere la convinzione di migliorare ogni giorno. Ognuno deve lavorare per il massimo. Niente è impossibile, bisogna lavorare per rendere le cose possibili. Bisogna lavorare 10 per raggiungere 10, poi magati non ci arrivi. Noi su questo dobbiamo lavorare tutti i giorni per migliorare. Come ho detto tante volte, ripeto, noioso: non esiste mantenimento, esiste miglioramento o peggioramento. Dobbiamo lavorare perché è un momento importante. Le partite passano dalla testa. Il volere delle cose diventa fondamentale. Il nostro volere è che il Milan deve entrare in Champions League, con buone o cattive".