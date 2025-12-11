Milan, Modric e Rabiot hanno cambiato il centrocampo e tutta la squadra. C'è un dato che parla davvero chiaramente soprattutto in proiezione. L'analisi da 'La Gazzetta dello Sport'

Emiliano Guadagnoli Redattore 11 dicembre - 12:02

Luka Modric e Adrien Rabiot, i due perni per eccellenza del Milan, hanno giocato solo sette partite su quattordici in campionato insieme dall'inizio. Questo il dato che sottolinea 'La Gazzetta dello Sport'. Esattamente la metà e i conti non lasciano dubbi: 19 punti con i due campioni titolari, 12 quando la coppia è stata divisa causa infortunio di Rabiot. La rosea proietta il dato sulle 38 giornate del campionato: con Rabiot e Modric titolari sempre il Diavolo chiuderebbe a quota 103; senza uno dei due, 65. Una distanza enorme che sottolinea l'importanza dei due centrocampisti. I due 'veterani, scrive il quotidiano, hanno portato al Milan la fame di vittoria e una mentalità vincente che forse prima latitava in rossonero.

Il Pallone d’oro 2018 vanta 34 trofei in carriera tra Dinamo Zagabria e soprattutto Real Madrid, con cui è diventato primatista di sempre nel sollevamento Champions con ben 6. Tante le vittorie anche per Rabiot: 21 tra titoli e coppe con Psg, Juventus e Francia. In totale fanno 55 trofei.

E' innegabile che il Milan abbia svoltato anche grazie al doppio colpo di mercato a centrocampo.