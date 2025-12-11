Milan, Allegri impatto devastante nella prima parte di stagione con i rossoneri. Che differenza con Fonseca e Conceicao. Ecco l'analisi de 'Il Corriere dello Sport'

Come scrive 'Il Corriere dello Sport', il Milan di Massimiliano Allegri ha collezionato 31 punti in 14 partite. Un cambio radicale rispetto alla scorsa stagione. L'attuale allenatore rossonero si trova già in punto in più del bottino totale del girone d'andata con Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao. Al giro di boa della scorsa stagione, infatti, i rossoneri erano ottavi con 30 punti. Mancano ancora 5 partite per chiudere il girone d'andata per Allegri. Impatto davvero importante quello dell'allenatore rossonero.