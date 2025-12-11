Milan, Allegri impatto devastante nella prima parte di stagione con i rossoneri. Che differenza con Fonseca e Conceicao. Ecco l'analisi de 'Il Corriere dello Sport'
Come scrive 'Il Corriere dello Sport', il Milan di Massimiliano Allegri ha collezionato 31 punti in 14 partite. Un cambio radicale rispetto alla scorsa stagione. L'attuale allenatore rossonero si trova già in punto in più del bottino totale del girone d'andata con Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao. Al giro di boa della scorsa stagione, infatti, i rossoneri erano ottavi con 30 punti. Mancano ancora 5 partite per chiudere il girone d'andata per Allegri. Impatto davvero importante quello dell'allenatore rossonero.
A Milanello, si legge, si lavora senza esaltarsi verso Milan-Sassuolo di domenica: Rafael Leao ha svolto terapie personalizzate in palestra, seduta a parte anche per Youssouf Fofana e Zachary Athekame, mentre Santiago Gimenez ha iniziato la riatletizzazione sul campo. Per tutti sembrerebbe più possibile il rientro in Supercoppa Italiana.