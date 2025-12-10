Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, che lavoro di Allegri! Risultati top, giocatori dediti alla causa. Ma c’è una missione che …

ULTIME MILAN NEWS

Milan, che lavoro di Allegri! Risultati top, giocatori dediti alla causa. Ma c’è una missione che …

Allegri, il leader credibile del Milan: ecco come ha 'allungato' le rotazioni dei rossoneri
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, sta facendo un gran lavoro - sin dalla scorsa estate - su mente, cuore, testa e fisico dei giocatori rossoneri. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ora c'è ancora una missione da compiere
Daniele Triolo Redattore 

Vola il Milan di Massimiliano Allegri in questo periodo: primo in classifica in Serie A, a quota 31 punti, pari merito con il Napoli di Antonio Conte, che è Campione d'Italia in carica. E non era facile perché, dalla scorsa estate, Allegri ha dovuto ricostruire da zero o quasi la squadra rossonera.

Allegri, un gran bel lavoro nel Milan

—  

Nel modulo (pensava di giocare con il 4-2-3-1 o con il 4-3-3, ma, alla fine, ha optato per il 3-5-2 di base) e negli elementi (il Milan è stato praticamente smantellato e rimodellato nell'ultimo calciomercato estivo). Ma anche e soprattutto nella testa perché, dopo aver formato la squadra, era fondamentale cementare l'unità del gruppo.

LEGGI ANCHE

Allegri, per 'Tuttosport' oggi in edicola, ha iniziato puntando su un nugolo di titolari fissi. Allargando, poi, causa turnover e infortuni, la base di impiego a tanti altri rossoneri. E il tecnico livornese, leader credibile all'interno dello spogliatoio rossonero, ha ottenuto le risposte che voleva da tutti o quasi.

L'inglese Ruben Loftus-Cheek, per esempio, in Torino-Milan ha lasciato sensazioni positive. Christopher Nkunku, nella ripresa del match contro i granata, sembrava rinato. E che dire di Samuele Ricci, entrato molto bene in campo a gara in corso e uomo-assist in occasione del gol-vittoria di Christian Pulisic.

LEGGI ANCHE: Milan, un nuovo portiere se parte Maignan: il prescelto di Tare e il ghiotto retroscena >>>

Adesso, ad Allegri, rimane un'unica, grande missione: vincere qualcosa con il Milan? Certo. Ma anche quella di recuperare alla causa il 'Bebote' Santiago Giménez, fermo dallo scorso 28 ottobre per un non precisato problema alla caviglia, che, da qualche giorno, ha ripreso a correre senza dolore. C'è bisogno di lui, anche numericamente, visto il nuovo infortunio occoroso a Rafael Leão.

Leggi anche
Milan-Como, dietrofront: niente trasferta a Perth, si giocherà a San Siro. Ecco quando
Infortunio Leao, nessuna lesione: il Milan respira. Ecco quando può tornare in campo

© RIPRODUZIONE RISERVATA