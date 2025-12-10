Milan, Scaroni realista: “Scudetto? L’obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave”
Allegri, per 'Tuttosport' oggi in edicola, ha iniziato puntando su un nugolo di titolari fissi. Allargando, poi, causa turnover e infortuni, la base di impiego a tanti altri rossoneri. E il tecnico livornese, leader credibile all'interno dello spogliatoio rossonero, ha ottenuto le risposte che voleva da tutti o quasi.
L'inglese Ruben Loftus-Cheek, per esempio, in Torino-Milan ha lasciato sensazioni positive. Christopher Nkunku, nella ripresa del match contro i granata, sembrava rinato. E che dire di Samuele Ricci, entrato molto bene in campo a gara in corso e uomo-assist in occasione del gol-vittoria di Christian Pulisic.
Adesso, ad Allegri, rimane un'unica, grande missione: vincere qualcosa con il Milan? Certo. Ma anche quella di recuperare alla causa il 'Bebote' Santiago Giménez, fermo dallo scorso 28 ottobre per un non precisato problema alla caviglia, che, da qualche giorno, ha ripreso a correre senza dolore. C'è bisogno di lui, anche numericamente, visto il nuovo infortunio occoroso a Rafael Leão.
