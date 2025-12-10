Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, sta facendo un gran lavoro - sin dalla scorsa estate - su mente, cuore, testa e fisico dei giocatori rossoneri. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ora c'è ancora una missione da compiere

Daniele Triolo Redattore 10 dicembre 2025 (modifica il 10 dicembre 2025 | 10:22)

Vola il Milan di Massimiliano Allegri in questo periodo: primo in classifica in Serie A, a quota 31 punti, pari merito con il Napoli di Antonio Conte, che è Campione d'Italia in carica. E non era facile perché, dalla scorsa estate, Allegri ha dovuto ricostruire da zero o quasi la squadra rossonera.