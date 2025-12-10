Pianeta Milan
Infortunio Leao, nessuna lesione: il Milan respira. Ecco quando può tornare in campo

Milan, sospiro di sollievo per Leao: l'attaccante 'vede' la Supercoppa in Arabia Saudita
Gli esami medici a cui Rafael Leao, attaccante del Milan, si è sottoposto ieri per l'infortunio all'adduttore rimediato lunedì sera a Torino non hanno evidenziato lesioni, ma soltanto un'infiammazione. Ecco, dunque, le ultime news sul portoghese
Lunedì sera, al 31' di Torino-Milan, 'Monday Night' dell'ultimo turno di Serie A, l'attaccante rossonero Rafael Leao ha chiesto e ottenuto il cambio dopo aver accusato un forte dolore all'inguine. C'erano il timore e la sensazione che il numero 10 portoghese si fosse stirato l'adduttore destro. Un infortunio di quel tipo ne avrebbe pregiudicato, al 100%, la partecipazione alla 'Final Four' della Supercoppa Italiana, in calendario a Riyadh (Arabia Saudita) dal 18 al 22 dicembre.

Milan, infortunio meno serio del temuto per Leao

Fortunatamente, però, come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il comunicato diffuso ieri pomeriggio dal Milan sulle condizioni di Leao induce all'ottimismo. «La risonanza magnetica a cui il calciatore è stato sottoposto ha escluso la presenza di lesioni muscolari. Leao ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio». Quindi, niente lesione, ma soltanto un'infiammazione. Da curare, ovviamente, prima che diventi un problema cronico.

Quando potrà dunque tornare in campo Leao con il Milan? Difficilmente dirlo con certezza: l’infiammazione può sparire all’improvviso o perdurare più del previsto. Per la 'rosea', però, appare improbabile che Leao venga rischiato domenica 14 dicembre nel match 1dell’ora di pranzo contro il Sassuolo a 'San Siro'.

Per la semifinale di Supercoppa in Arabia contro il Napoli, in programma giovedì 18 dicembre alle 20:00 ora italiana, c’è invece fiducia di avere il portoghese. Se non a pieno regime, almeno in grado di giocare una porzione di partita partendo dalla panchina.

