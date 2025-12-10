Milan, Scaroni realista: “Scudetto? L’obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave”
Quando potrà dunque tornare in campo Leao con il Milan? Difficilmente dirlo con certezza: l’infiammazione può sparire all’improvviso o perdurare più del previsto. Per la 'rosea', però, appare improbabile che Leao venga rischiato domenica 14 dicembre nel match 1dell’ora di pranzo contro il Sassuolo a 'San Siro'.
Per la semifinale di Supercoppa in Arabia contro il Napoli, in programma giovedì 18 dicembre alle 20:00 ora italiana, c’è invece fiducia di avere il portoghese. Se non a pieno regime, almeno in grado di giocare una porzione di partita partendo dalla panchina.
