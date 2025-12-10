Gli esami medici a cui Rafael Leao, attaccante del Milan, si è sottoposto ieri per l'infortunio all'adduttore rimediato lunedì sera a Torino non hanno evidenziato lesioni, ma soltanto un'infiammazione. Ecco, dunque, le ultime news sul portoghese

Lunedì sera, al 31' di Torino-Milan, 'Monday Night' dell'ultimo turno di Serie A, l'attaccante rossonero Rafael Leao ha chiesto e ottenuto il cambio dopo aver accusato un forte dolore all'inguine. C'erano il timore e la sensazione che il numero 10 portoghese si fosse stirato l'adduttore destro. Un infortunio di quel tipo ne avrebbe pregiudicato, al 100%, la partecipazione alla 'Final Four' della Supercoppa Italiana, in calendario a Riyadh (Arabia Saudita) dal 18 al 22 dicembre.