Mentre, in basso, si parla dell'impresa dell' Atalanta , che ribalta il Chelsea vincendo per 2-1 (gol di Gianluca Scamacca e Charles De Ketelaere ) e si prende momentaneamente il terzo posto nella classifica di Champions, in alto, sotto la testata, si presentano le partite odierne.

Sia Benfica-Napoli sia Juventus-Pafos si giocheranno alle ore 21:00. Il Napoli di Antonio Conte, in Portogallo contro il Benfica del totem José Mourinho, ci andrà accompagnato da ben 4mila tifosi azzurri. Nella Juventus, il tecnico Luciano Spalletti ammette le sue responsabilità per la sconfitta del 'Maradona' in campionato e, contro i ciprioti, proverà Edon Zhegrova dall'inizio.