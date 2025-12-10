Milan, Scaroni realista: “Scudetto? L’obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave”
Mentre, in basso, si parla dell'impresa dell'Atalanta, che ribalta il Chelsea vincendo per 2-1 (gol di Gianluca Scamacca e Charles De Ketelaere) e si prende momentaneamente il terzo posto nella classifica di Champions, in alto, sotto la testata, si presentano le partite odierne.
Sia Benfica-Napoli sia Juventus-Pafos si giocheranno alle ore 21:00. Il Napoli di Antonio Conte, in Portogallo contro il Benfica del totem José Mourinho, ci andrà accompagnato da ben 4mila tifosi azzurri. Nella Juventus, il tecnico Luciano Spalletti ammette le sue responsabilità per la sconfitta del 'Maradona' in campionato e, contro i ciprioti, proverà Edon Zhegrova dall'inizio.
In casa Real Madrid, ore bollenti per Xabi Alonso: se dovesse perdere stasera, al 'Bernabéu', contro il Manchester City di Pep Guardiola rischierà l'esonero. Il Milan non dovrebbe giocare più a Perth, nella Western Australia, il match di Serie A contro il Como: probabile recupero in infrasettimanale, giorni dopo, sempre a 'San Siro'. Esami ok, infine, per Rafael Leão: non ci sono lesioni.
