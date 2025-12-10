Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, verso il no all’Australia. Leao, esami ok”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 10 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 10 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Liverpool, partita della 6^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026, disputatasi ieri sera a 'San Siro' e vinta dagli inglesi di Arne Slot su calcio di rigore nel finale con Dominik Szoboszlai. Vibranti proteste dei nerazzurri per la concessione del penalty al V.A.R.. Persi per infortunio, poi, Hakan Çalhanoğlu e Francesco Acerbi.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 10 dicembre 2025

Mentre, in basso, si parla dell'impresa dell'Atalanta, che ribalta il Chelsea vincendo per 2-1 (gol di Gianluca Scamacca e Charles De Ketelaere) e si prende momentaneamente il terzo posto nella classifica di Champions, in alto, sotto la testata, si presentano le partite odierne.

Sia Benfica-Napoli sia Juventus-Pafos si giocheranno alle ore 21:00. Il Napoli di Antonio Conte, in Portogallo contro il Benfica del totem José Mourinho, ci andrà accompagnato da ben 4mila tifosi azzurri. Nella Juventus, il tecnico Luciano Spalletti ammette le sue responsabilità per la sconfitta del 'Maradona' in campionato e, contro i ciprioti, proverà Edon Zhegrova dall'inizio.

In casa Real Madrid, ore bollenti per Xabi Alonso: se dovesse perdere stasera, al 'Bernabéu', contro il Manchester City di Pep Guardiola rischierà l'esonero. Il Milan non dovrebbe giocare più a Perth, nella Western Australia, il match di Serie A contro il Como: probabile recupero in infrasettimanale, giorni dopo, sempre a 'San Siro'. Esami ok, infine, per Rafael Leão: non ci sono lesioni.

