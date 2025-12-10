Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Milan non perde Leao: salterà solo il Sassuolo”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Milan non perde Leao: salterà solo il Sassuolo”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Il Milan non perde Leao: salterà solo il Sassuolo'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 10 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 10 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica quasi per intero la sua prima pagina alla sconfitta interna, 0-1, dell'Inter contro il Liverpool in occasione della 6^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. Gol decisivo per i 'Reds' su calcio di rigore di Dominik Szoboszlai nel finale: proteste dei nerazzurri contro arbitro e V.A.R. per il 'rigorino' assegnato agli inglesi.

LEGGI ANCHE

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 10 dicembre 2025

In alto, invece, sotto la testata, si celebra l'Atalanta, la migliore tra le squadre italiane in Champions. La 'Dea', sotto alla 'New Balance Arena' contro il Chelsea per un gol di João Pedro, ribalta tutto nel secondo tempo con i gol di Gianluca Scamacca e Charles De Ketelaere.

Stasera, alle ore 21:00, chiuderanno gli impegni di Champions le partite Benfica-Napoli (appassionante la sfida tra José Mourinho e Antonio Conte) e Juventus-Pafos (Luciano Spalletti rilancerà Jonathan David nel ruolo di centravanti). Quindi, un salto in casa Milan per l'infortunio di Rafael Leão: non ci sono lesioni, l'attaccante portoghese salterà soltanto il match di domenica contro il Sassuolo.

Leggi anche
Il Milan prende il volo con Rabiot e Pulisic. Ansia per Leao. Mercato, chi in attacco?
Sacchi: “Milan da Scudetto”. Ma con una postilla: “Un attaccante serve come il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA