In alto, invece, sotto la testata, si celebra l' Atalanta , la migliore tra le squadre italiane in Champions. La 'Dea', sotto alla 'New Balance Arena' contro il Chelsea per un gol di João Pedro , ribalta tutto nel secondo tempo con i gol di Gianluca Scamacca e Charles De Ketelaere .

Stasera, alle ore 21:00, chiuderanno gli impegni di Champions le partite Benfica-Napoli (appassionante la sfida tra José Mourinho e Antonio Conte) e Juventus-Pafos (Luciano Spalletti rilancerà Jonathan David nel ruolo di centravanti). Quindi, un salto in casa Milan per l'infortunio di Rafael Leão: non ci sono lesioni, l'attaccante portoghese salterà soltanto il match di domenica contro il Sassuolo.