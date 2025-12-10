Pianeta Milan
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 10 dicembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 10 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la presentazione di Juventus-Pafos, partita della 6^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026, in programma alle ore 21:00 all'Allianz Stadium. Luciano Spalletti, tecnico dei bianconeri, lancerà Edon Zhegrova dal 1'.

In alto, sotto la testata, il commento alle partite di ieri: grande Atalanta, che, in casa, supera per 2-1 il Chelsea con i gol di Gianluca Scamcca e Charles De Ketelaere. Male, invece, l'Inter, che cade in casa - 0-1 - contro il Liverpool per un rigore molto leggero fischiato ai 'Reds' per una trattenuta di Alessandro Bastoni su Florian Wirtz e trasformato da Dominik Szoboszlai.

Promette bene anche la sfida di stasera, alle ore 21:00, tra Benfica e Napoli, visto che tra i due tecnici José Mourinho e Antonio Conte sono già scintille! E mentre il Torino, battuto dal Milan lunedì sera nel posticipo di campionato, vede riaffiorare gli spettri della Serie B, in casa rossonera giungono buone notizie da Rafael Leão. Dagli esami svolti post infortunio non emergono lesioni.

