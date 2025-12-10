In alto, sotto la testata, il commento alle partite di ieri: grande Atalanta , che, in casa, supera per 2-1 il Chelsea con i gol di Gianluca Scamcca e Charles De Ketelaere . Male, invece, l' Inter , che cade in casa - 0-1 - contro il Liverpool per un rigore molto leggero fischiato ai 'Reds' per una trattenuta di Alessandro Bastoni su Florian Wirtz e trasformato da Dominik Szoboszlai .

Promette bene anche la sfida di stasera, alle ore 21:00, tra Benfica e Napoli, visto che tra i due tecnici José Mourinho e Antonio Conte sono già scintille! E mentre il Torino, battuto dal Milan lunedì sera nel posticipo di campionato, vede riaffiorare gli spettri della Serie B, in casa rossonera giungono buone notizie da Rafael Leão. Dagli esami svolti post infortunio non emergono lesioni.