Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 11 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Tuttosport: Europa dolce-amara per le italiane
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 11 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con con apre con la Champions League. La Juventus vince con il Pafos: "David gol e passa la paura". Il Napoli cade con il Benfica: "Gode Mourinho, Napoli si fa dura". Petrachi pensaci tu. Bologna, Roma e Fiorentina in Europa. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
