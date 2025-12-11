Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 11 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Milan su Zirkzee. Il Diavolo punta l'olandese"
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 11 dicembre 2025.
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Champions League. La Juventus vince con il Pafos, il Napoli cade con il Benfica. Milan su Zirkzee. Non solo la Roma anche il Diavolo punta l'olandese. Svolta Toro, torna Petrachi come DS. Inter, ombre sull'arbitro. Bologna, Roma e Fiorentina in Europa. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
